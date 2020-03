Corona: Zahl der Infizierten in Ostprignitz-Ruppin steigt auf 15

Neuruppin

Die Zahl der Menschen, die in Ostprignitz-Ruppin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist weiter gestiegen. Bis Dienstag gegen 14 Uhr waren der Kreisverwaltung in Neuruppin 15 Fälle bekannt. Demnach sind seit Freitag drei weitere Personen positiv getestet worden, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Mit jemanden getroffen, der nicht wusste, dass er infiziert war

Die drei Neuinfizierten, die aus dem Raum Wusterhausen und in zwei Fällen aus dem Neuruppiner Gebiet kommen, sind jeweils zwischen 45 und 55 Jahre und hatten Kontakt mit einer Person, die erst später positiv getestet wurde und zum Zeitpunkt des Treffens noch nichts von ihrer Infektion wusste.

Derzeit versucht das Gesundheitsamt zu ermitteln, mit wem die drei Neuinfizierten in den vergangenen Tagen Kontakt hatten. Klar ist, dass einer der Neuinfizierten Mitarbeiter der Neuruppiner Pestalozzi-Schule ist.

Häusliche Isolation für 150 Leute endet Dienstagnacht

Der Mitarbeiter befand sich bereits seit der Schließung der Schule Mitte März in Isolation. Weil sich eine Lehrkraft infiziert hatte, waren die 125 Schüler, die 26 Lehrkräfte sowie weitere Mitarbeiter der Schule in die häusliche Isolation geschickt worden, die bis Dienstag, 31. März, galt. „Ohne diese umfangreichen Maßnahmen hätte der einzelne Fall, der jetzt bekannt geworden ist, über viele Tage weiter streuen können“, so von Uleniecki.

Laut der Kreisverwaltung befanden sich bis Dienstag insgesamt 175 Menschen in Ostprignitz-Ruppin in häuslicher Isolation. Ab Mittwoch, 1. April, gilt diese für die Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Pestalozzischule nicht mehr – mit Ausnahme für den infizierten Mitarbeiter. Die Behörde geht davon aus, dass er sich vor der Isolation angesteckt hat.

Weiterhin eine Person im Krankenhaus

Der Gesundheitszustand der insgesamt 15 Infizierten ist laut Landkreis stabil. Das gilt ebenfalls für die eine Person, die sich weiterhin in stationärer Behandlung in den Ruppiner Kliniken befindet. Laut Kliniksprecherin Verena Clasen muss die Person nicht intensiv medizinisch beatmet werden.

Das Neuruppiner Krankenhaus hat vom Land inzwischen für das Personal eine erste Lieferung von Masken in verschiedenen Größen und von Handschuhen erhalten. Allerdings reiche diese Hilfe nur wenige Tage, sagte Clasen. Ähnlich sieht es mit dem Mund-Nasen-Schutz aus, den die Kassenärztliche Vereinigung am Montag je Praxis geliefert hat. „Das reicht nicht lange“, so Clasen.

Kliniken setzen auf Spenden

Auch deshalb setzen die Kliniken auf Spenden aus der Bevölkerung und haben dafür am Haupteingang eine Spendenbox aufgestellt. In diese können Masken sowie Stoffe, die bis 60 Grad waschbar sein müssen und aus denen Mundschutzmasken genäht werden können, sowie Gummiband abgeliefert werden.

Von Andreas Vogel