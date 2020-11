Neuruppin

Noch bis Ende des Monats müssen Restaurants und Cafés geschlossen bleiben – das sehen die aktuellen Corona-Regeln vor. Lieferservice oder Essen hingegen ist erlaubt. Bei diesen Restaurants und Kantinen – über die bekannten Döner-Imbisse und Pizza-Service hinaus – gibt es derzeit Essen zum Abholen oder Lieferservice.

Im Seebad Alt Ruppin können Kunden telefonisch ihre Wünsche anmelden unter 03391-71 90. „Es ist zwar nicht die Masse, aber wir haben etwas zu tun“, sagt Anke Kliem, die mitarbeitende Chefin. „Man kann sich über Wasser halten.“ Gäste können zwischen acht Gerichten wählen, vom Burger über Fisch bis Wild. Die Speisen können auch selbst abgeholt werden. Der Lieferservice ist von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet, von montags bis sonntags. Mittwochs ist Ruhetag.

Essen auf Rädern im Schlossgarten Neuruppin

Der Schlossgarten Neuruppin (03391/34 86 25) bietet von montags bis freitags einen Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice. „Es läuft noch etwas schleppend“, sagt Catering-Köchin Stefanie Bauer. Vermehrt angenommen wird seit dem Lockdown das Essen auf Rädern. Dabei stehen pro Tag drei verschiedene Gerichte zur Auswahl. Etwa 150 Essen werden derzeit mit den zwei Fahrzeugen ausgeliefert, sagt Bauer. Und. „Es können ruhig noch ein paar mehr werden.“ Das tägliche Speisenangebot steht auf seiner Facebookseite Schlossgarten Neuruppin.

Das Restaurant-Cafe Zum Seebad in Alt Ruppin betreibt während der Coronazeit einen Lieferservice, hier Inhaber Peer Ettel. Quelle: Henry Mundt

In der Kantine B in Neuruppin (03391/82 27 91) ist seit Montag nur noch außer-Haus-Verkauf möglich, mit einer Ausnahme: Die Landesbediensteten von Justiz und Polizei sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung können weiterhin in der Kantine B essen. Geöffnet hat diese von montags bis freitags von 6.30 bis 14 Uhr. Das Mittag für telefonische Bestellungen steht ab 11 Uhr zur Abholung bereit, sagt Sven Ruthert. Bestellungen sind aber natürlich auch schon am Morgen möglich.

Bistro Schröder in Alt Ruppin macht Lieferservice

Für das Bistro Schröder in Alt Ruppin (03391/7 55 02) hat sich indes kaum etwas geändert. Das Bistro an der B 167 hat schon immer neben einem Außer-Haus-Verkauf auch einen Lieferservice, und zwar montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr. Zudem wird am Wochenende ein Catering-Service angeboten.

Die Stadtkantine in Neuruppin hält ihr Angebot, allerdings gibt es seit Montag das Essen nur noch zum Mitnehmen. Geöffnet hat die Stadtkantine an der Neuruppiner Pfarrkirche montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr. Frühstück zum Mitnehmen gibt es ab 7 Uhr, Mittagessen ab 10.30 Uhr. Bestellungen sind unter Tel. 03391-5109099 möglich, aber nicht nötig. Den wöchentlichen Speiseplan kann man im Internet abrufen unter www.stadtkantine-buseck-neuruppin.de .

Pizza und Pasta gibt es zum Abholen und geliefert

Liebhaber italienischer Küche müssen während des Teil-Lockdowns in Neuruppin nicht auf ihre Lieblingsspeisen verzichten. Alle italienischen Restaurants der Stadt sind im November geöffnet.

In der Villa Romantica an der Heinrich-Rau-Straße 14 können Speisen telefonisch unter 03391-503313 bestellt und dann abgeholt werden. Die Speisekarte findet sich unter www.villa-romantica.restaurant. Es gibt auch den Lieferservice.

Im Restaurant Gianni an der Fehrbelliner Sraße 74 (Treskow) gibt es Pasta, Pizza & Co. zum Abholen. Geordert werden kann das Essen zum Abholen oder als Frei-Haus-Lieferung unter Telefon 03391-5104968 unter www.gianni-neuruppin.de .

Das Restaurant Portofino an der Neuruppiner Seepromenade (Seedamm) bietet ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro und im Umkreis von 10 Kilometern von 11.30 bis 20 Uhr einen Lieferservice, das Essen kann aber auch nach telefonischer Bestellung unter 03391-4 00 90 40 zum Abholen bestellt werden. Die Corona-Menükarte findet sich unter www.portofine-neuruppin.de

Das Ristorante Piazza Italia an der Präsidentenstraße 55 in Neuruppin bietet seine Speisen zum Mitnehmen an. Bestellungen werden von 11.30 bis 21 Uhr unter Tel. 03391-650250 entgegengenommen. Die Speisekarte findet sich auf der Facebookseite von Piazza Italia .

Im „Banoi“ läuft das Außer-Haus-Geschäft auf Probe

Das vietnamesische Restaurant „Banoi“ an der Karl-Marx-Straße 102 in Neuruppin (neben dem Stadtgarten) probiert das Außer-Haus-Geschäft vorerst bis Sonntag, 8. November, aus. Essen zum Mitnehmen gibt es zwischen 11 und 21 Uhr, Lieferservice in einem Umkreis von sechs Kilometern und einem Bestellwert ab 25 Euro zwischen 11.30 und 20.30 Uhr, Telefonisch ordern kann man unter 03391-65 06 86, die Speisekarte findet sich unter www.banoi.de .

Im „Kampai“ an der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 57 (gegenüber Braschplatz) gibt es vietnamesische Spezialitäten zum Abholen, täglich außer montags zwischen 10 und 20 Uhr, 03391-2186, die Speisekarte findet sich unter www.kampai.de .

Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Restaurants in Neuruppin, die in diesem November-Lockdown geschlossen sind, etwa die Seeperle, Theos Steakhaus oder das Café Huth, der Rosengarten oder die Hotelrestaurants „Altes Kasino“ in Neuruppin und „Am Alten Rhin“ Alt Ruppin. „Es lohnt sich einfach nicht“, heißt es zur Begründung.

Für viele Lokale lohnt sich der Aufwand nicht

„Wenn ich die ganze Woche zwei Köche in meiner Küche stehen habe, damit irgendwann jemand eine halbe Ente bestellt, dann macht das ökonomisch einfach keinen Sinn“, sagt Bert Krsynowski, Inhaber des Alten Rhin Zur Angst, dass die Restaurants auf ihrer liebevoll gekochten Hausmannskost sitzen bleiben, kommt noch bei vielen die Unsicherheit, inwiefern diese Umsätze bei höheren Kosten mit der von der Bundesregierung angekündigten Corona-Hilfe verrechnet wird.

Krsynowski : Wir sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange

„Wir sitzen hier alle wie das Kaninchen vor der Schlange“, so Krsynowski, der auch im Präsidium des Hotel- und Gaststättenverbandes des Landes sitzt. Denn bisher seien die Ankündigungen des Wirtschaftsministers nur Versprechungen mit viel „soll“ und „könnte“, sagt Bert Krsynowski, der seit 30 Jahren Unternehmer ist. „Darauf kann man keine Kalkulation aufbauen.“ Krsynowski selbst steigt erst an den Adventswochenenden ins Außer-Haus-Geschäft ein. Dann gibt es bei ihm nach Vorbestellung sogar den Gänsebraten komplett für die ganze Familie.

Von Frauke Herweg, Kathrin Gottwald, Reyk Grunow und Andreas Vogel