Corona: Drei Termine für Jedermann-Impfen in Neuruppin

Neuruppin

Weil das Jedermann-Impfen in der vergangenen Woche in Neuruppin so gut angenommen wurde, gibt es in dieser Woche gleich drei weitere Termine: am Donnerstag, 17. Juni, auf dem Neuruppiner Schulplatz von 9 bis 16 Uhr sowie am Freitag und Samstag auf dem Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums. Die genauen Termine dafür werden gerade abgestimmt.

Darüber hinaus ist der Impfbus bereits am heutigen Mittwoch an der Evangelischen Schule im Einsatz. Ronny Sattelmair, Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Neuruppin, geht von 90 bis 150 Schülern ab 16 Jahren aus, die sich mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen wollen.

Die Wahl zwischen zwei Wirkstoffen

Für das Jedermann-Impfen am Donnerstag, Freitag und Samstag stehen jeweils etwa 200 Impfdosen bereit. Bei diesen Terminen gibt es sowohl den Wirkstoff von Biontech/Pfizer als auch den von Johnson und Johnson. Letzterer hat den Vorteil, dass bereits eine Impfung reicht und man danach nach 14 Tagen als immun gegen das Virus gilt.

Beim ersten Jedermann-Impfen in Neuruppin hatten sich 100 Menschen mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen und 116 mit dem von Johnson und Johnson. Dieser ist allerdings noch nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen.

Absage trotz mehr als 500 Anmeldungen

Im Streit um das Kyritzer Impfzentrum zwischen dem Landkreis und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wurde jetzt bekannt, dass die KV am Donnerstagabend fünf Ärzten abgesagt hat – dabei waren laut Kreis über den Impftermin-Service für Freitag mehr als 200 Erst- und Zweitimpfungen gebucht worden und darüber hinaus waren noch fast 300 Zweitimpfungen beim Landkreis angemeldet.

Wegen der nicht abgesprochenen Absage der Ärzte durch die KV musste sich der Landkreis um neue Ärzte bemühen. Das gelang: Am Freitag gab es im Kyritzer Impfzentrum 281 Erst- sowie 314 Zweitimpfungen. Zudem erhielten am Samstag im Kyritzer Impfzentrum 440 Menschen den schützenden Piks.

Gesundheitsamt meldet zwei neue Corona-Fälle

Das Impfen vieler Menschen scheint sich bemerkbar zu machen: Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Dienstag lediglich zwei neue Corona-Fälle, der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut Robert-Koch-Institut weiterhin bei 3,0 und zählt damit zu den niedrigsten im Land Brandenburg.

In Ostprignitz-Ruppin gibt es derzeit lediglich noch sieben aktive Infektionen, drei im Amt Lindow, zwei in der Gemeinde Fehrbellin sowie je eine in Kyritz und Rheinsberg. In den anderen sechs Kommunen sind keine Corona-Fälle bekannt.

Wegen einer Covid-19-Erkrankung wird derzeit ein Patient in einer der drei Kliniken im Landkreis behandelt. Der Patient liegt auf einer Intensivstation und muss beatmet werden.

Von Andreas Vogel