Corona: ein Infizierter weniger in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Am Montag hat sich die Zahl der bekannten Corona-Infektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nicht weiter erhöht. Es ist kein neuer Fall hinzugekommen, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Am Sonntag hatte die Kreisverwaltung gemeldet, die Zahl der Infizierten liege inzwischen bei 64. Diese Zahl korrigierte der Landkreis am Montag um eins nach unten auf 63.

Bei den Tests in mehreren Familien in der vergangenen Woche in Rheinsberg sei eine Person versehentlich doppelt gezählt worden, sagt Alexander von Uleniecki. Der Fehler sei inzwischen aber aufgefallen. Die Daten werden entsprechend korrigiert.

Krank trotz negativer Virentests

Nicht bei allen 63 Infizierten in Ostprignitz-Ruppin konnten die neuartigen Coronaviren durch einen Test festgestellt werden. In einigen Fällen fiel dieser Test negativ aus, obwohl die Personen erkrankt sind. Bei wenigstens vier Patienten gehen die Ärzte aufgrund der Symptome und des Verlaufs der Erkrankung davon aus, dass sie sich mit den Viren angesteckt haben. Diese Fälle werden in der Statistik mitgezählt.

Dass sich mit dem üblichen Test keine Viren finden, obwohl Patienten augenscheinlich erkrankt sind, ist nicht ungewöhnlich. Bei den üblichen Abstrichen im Rachenraum lassen sich Viren nur in der ersten Woche einer Infektion zuverlässig nachweisen.

Danach nimmt deren Zahl an dieser Stelle des Körpers deutlich ab. In der Lunge sind die Coronaviren aber auch später noch nachweisbar, heißt es von Virologen der Charité in Berlin.

Von Reyk Grunow