Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Dienstag zehn neue Infektionen und vier weitere Todesfälle, die auf eine Covid-19-Erkrankung zurückzuführen sind. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 123 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Bei den Neuinfektionen sind erneut der Seniorenwohnpark in Neuruppin sowie eine weitere Betreuungseinrichtung betroffen. Wo sich diese Einrichtung befindet, das sagte die Kreisverwaltung nicht.

Neun Personen müssen beatmet werden

45 Personen werden derzeit in einer der drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt – 17 davon auf einer Intensivstation. Neun Patienten müssen beatmet werden.

Aktuell gibt es laut Gesundheitsamt 448 aktive Corona-Fälle im Landkreis, die meisten weiterhin in Neuruppin (206), gefolgt von Wittstock (78) und der Gemeinde Fehrbellin (35). In den Ämtern Lindow und Temnitz sowie in Kyritz gibt es derzeit jeweils 20 Infektionen. In der Gemeinde Wusterhausen und in Rheinsberg sind es demnach je 19 Corona-Fälle, in der Gemeinde Heiligengrabe 17 und im Amt Neustadt 14.

Die zweite Impfung in den Heimen

„Sehr zufrieden“ zeigte sich am Dienstag Ronny Sattelmair, der Chef des DRK-Kreisverbandes in Neuruppin, mit der Arbeit der beiden mobilen Impfteams. Demnach konnten die Zweitimpfungen in den Heimen im Altkreis Kyritz bereits am Sonnabend beendet werden. Derzeit werden die Zweitimpfungen in den Heimen in den Altkreisen Neuruppin und Wittstock verabreicht.

Weiter unklar ist, ab wann Senioren geimpft werden können, die von ambulanten Einrichtungen betreut werden, sowie Menschen in Behinderten-Einrichtungen.

Absprache, damit Impfstoff nicht im Müll landet

Klar gestellt hat der DRK-Kreischef zudem, dass im Landkreis keine Dose mit Impfstoff im Müll landet, wenn mal ein Senior nicht zu dem vereinbarten Termin kommen kann. „Wir haben ständig Kontakt mit ambulanten Pflegediensten“, so Ronny Sattelmair. Dann könnten eben über 80-Jährige, die dort betreut werden, oder Pflegekräfte geimpft werden. „Es gibt eine einvernehmliche Absprache, dass kein Impfstoff weggeworfen wird“, betonte der DRK-Chef.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass es in Oranienburg solche Fälle gegeben haben soll.

Inzidenzwert liegt immer noch leicht über 100

Der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut dem Landesgesundheitsamt mit 104,2 weiter knapp über der Marke von 100. In Oberhavel beträgt der Wert 123,5, in der Prignitz 156,2. Der Höchstwert liegt laut Land in Oberspreewald-Lausitz (182,9). In diesen Daten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Dienstagnachmittag gemeldet haben. Das geschieht meist bei der Veröffentlichung der Daten am Folgetag.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt gab am Dienstag den Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin mit 110,3.

