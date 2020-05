Corona: Keine neuen Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Zahl der Corona-Infizierten in Ostprignitz-Ruppin ist bis Freitagmittag nicht weiter gestiegen. Damit bleibt es bei 89 Corona-Fällen im Landkreis.

Deutlich zugelegt hat indes die Zahl der Menschen, die als genesen gelten, nämlich von 60 auf 73, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Von den Infizierten müssen nur noch drei Personen im Krankenhaus behandelt werden, am Mittwoch waren es noch vier Personen.

Anzeige

Tests in Gnewikow waren negativ

Negativ sind in dieser Woche auch die Corona-Tests bei den 54 Flüchtlingen ausgefallen, die im Jugenddorf in Gnewikow untergebracht sind. Wann sie wieder nach Hause können, das ist aber noch offen und hängt davon ab, ob die Corona-Tests in der nächsten Woche auch negativ ausfallen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Kreis hat seit Ende April im Jugenddorf Flüchtlingsfamilien aus Rheinsberg und dem Raum Kyritz untergebracht, weil diese dort Abstandsregeln einhalten können.

Von Andreas Vogel