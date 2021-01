Neuruppin

An gleich sieben Kitas im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurden innerhalb nur einer Woche Corona-Infektionen gemeldet. Ganz viele Kinder und Erzieher hat das Gesundheitsamt an diesen Standorten in die Quarantäne geschickt. Nicht alle Einrichtungen haben deshalb auch gleich ihren Betrieb ganz einstellen müssen. Doch wovon hängt das ab, welche Folgen ein positiver Test in einer Einrichtung hat?

Die Wildberger Kita war jetzt nur kurz wegen eines Corona-Falls ganz geschlossen. Seit Dienstag läuft dort wieder der Notbetrieb. Dass dem Amt Temnitz die Wiedereröffnung gelungen ist, liegt laut dem Amtsdirektor an einer Prise Glück, viel Hilfsbereitschaft, aber auch an vorausschauenden Vorsichtsmaßnahmen.

Temnitz: Durchmischung der Gruppen vermieden

Bereits Anfang Dezember hat das Amt Temnitz in seinen Kitas die Öffnungszeiten verkürzt: um eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Nachmittag. Normalerweise werden zu diesen Zeiten die Gruppen in den Kindergärten gemischt, weil nur wenige Kinder ganz früh oder ganz spät betreut werden. Das wollte die Kommune vermeiden, um für den Fall einer Infektion nicht gleich den ganzen Kindergarten schließen zu müssen.

„Das hat schon ein bisschen für Unmut gesorgt“, erzählt Amtsdirektor Thomas Kresse, es habe sich jetzt aber ausgezahlt. Denn nach dem positiven Test bei einem Erzieher in Wildberg mussten lediglich die 15 Kinder seiner Gruppe in die Quarantäne, die Steppkes drei weiterer Gruppen aber nicht. „Immerhin konnten sich die letzteren dann zu Hause frei bewegen und mussten nicht in die Isolation“, sagt Thomas Kresse.

In Wildberg können zwar nicht wieder alle Kinder in den Kindergarten. Immerhin läuft dort aber wieder ein Notbetrieb. Quelle: Henry Mundt

Trotzdem konnten auch die nicht betroffenen Wildberger Kinder nicht sofort wieder in den Kindergarten, auch nicht nach einer umfänglichen Desinfektion der Räume. Denn das Gesundheitsamt hat auch alle Betreuer der „Wiesenzwerge“ bis zum 28. Januar in die Quarantäne geschickt: Schließlich konnten sich diese – anders als die Kinder – auf dem Flur oder in den Aufenthaltsräumen für Erwachsene begegnet sein und infiziert haben, befand die Behörde.

Sie bat aber auch das Amt zu prüfen, ob trotz des Ausfalls der gesamten Belegschaft eine Notbetreuung benötigt wird. Tatsächlich haben sich Eltern von sieben Kindern gemeldet –aber auch die benachbarte Schule mit dem Angebot, Personal zu stellen. Und auch aus den anderen Kindertagesstätten des Amtes wollten Erzieher aushelfen. „So konnten wir wieder ab Dienstag eine Notbetreuung anbieten. Da hatten wir ganz schön Glück.“

In Linum ist eine Gruppentrennung nicht möglich

Die Eltern der Linumer Kita können davon nur träumen, obwohl dort ein Corona-Fall am 14. Januar bekannt wurde – also einen Tag vor dem in Wildberg. Die Kita „Storchennest“ bleibt definitiv bis zum 26. Januar geschlossen.

Das liege vor allem an der Größe der Kita, erklärt der Fehrbelliner Bürgermeister Mathias Perschall. Weil sie so klein ist, sei es dort schlicht nicht möglich, die gruppen zu trennen. Deshalb mussten nach der Infektion eines Mitarbeiters dort gleich alle 29 Kinder und neun Erzieher in die Quarantäne.

Weitere Infektionen unter den Kita-Kindern

„Da, wo es geht, versuchen wir die Durchmischung zu vermeiden“, versichert Perschall. Denn auch die Gemeinde sei sich der Gefahr bewusst, dass in einem Kindergarten aus nur einem Fall ganz schnell ein Brennpunkt werden kann. Und dass ganz viele Familien unter der Absonderung leiden müssen. In Linum sind es mehr als 30, die sich nun völlig isolieren müssen. „Das macht es so dramatisch.“

In Linum sind weitere Infektionen zwar nicht bekannt. In Wildberg aber wurden neben dem Erzieher mittlerweile auch drei Kita-Kinder positiv auf das Coronavirus getestet, teilt der Landkreis mit.

Flecken Zechliner Kita geschlossen

In Ostprignitz-Ruppin gibt es derzeit noch weitere Corona-Infektionen in den Kindergärten. 19 Kinder sowie mehrere Erzieher der Flecken Zechliner „Krümelkiste“ mussten deshalb in die Quarantäne. Die Kita sei geschlossen, teilt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow mit. Er sieht es ähnlich wie Perschall, dass sich die Kindergärten ganz schnell zu Infektionsbrennpunkten entwickeln können. Er kritisiert, dass der Landkreis kaum Informationen an die Kommunen zu dem Infektionsgeschehen bei ihnen erhalten.

Betroffen ist auch die Neuruppiner Kita „Gänseblümchen“, in der zwölf Kinder und einige Frühpädagogen in die Quarantäne geschickt wurden. Die Kita ist aber laut der Stadtsprecherin Michaela Ott weiterhin geöffnet.

Kreis verweist auf die Träger

Außerdem befinden sich bei den „Klempower Seesternen“ in Wusterhausen acht Kinder und mehrere Erzieher in Quarantäne, in der Breddiner Kita „Zwergenland“ 25 Kinder und sechs Betreuer sowie in der Zaatzker Kita „Gänseblümchen“ 21 Kinder und zwölf Erzieher.

Ob diese Kindergärten sich trotz der nachgewiesenen Infektionen noch um den Nachwuchs kümmern können, das weiß die Kreisverwaltung nicht. „Eine Schließungsanordnung für Kindertagesstätten erteilt in der Regel nicht das Gesundheitsamt“, erklärt die Kreismitarbeiterin Britta Avantario und setzt hinzu: „Eine Schließung hat häufig personelle Gründe.“ Und für diese sind die Träger, also ganz häufig die Kommunen direkt verantwortlich.

