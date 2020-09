Corona-Fall am Oberstufenzentrum Neuruppin

Neuruppin

Nun hat es auch das Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin erwischt: Bei einer Schülerin ist am Freitag durch einen Test das Corona-Virus festgestellt worden. Daraufhin wuden 30 Schüler und vier Lehrer, die als direkte Kontaktpersonen gelten, in die häusliche Isolation geschickt, teilte die Kreisverwaltung am Montagmittag mit.

Demnach stammt die infizierte Schülerin nicht aus Ostprignitz-Ruppin, sondern aus einem Nachbarlandkreis. Von den 30 Schülern ihrer Berufsschulklasse wohnen 13 in Ostprignitz-Ruppin. Die anderen kommen aus Berlin sowie aus den Kreisen Prignitz und Havelland. Die vier Lehrer, für die das Gesundheitsamt häusliche Isolation angeordnet hat, leben in Ostprignitz-Ruppin.

Schnelle Tests angeordnet

In Absprache mit den Gesundheitsämtern im Havelland und in der Prignitz sind für alle betroffenen Schüler schnellstmögliche Tests auf das Corona-Virus angeordnet worden.

Offen blieb am Montag die Frage, ob inzwischen an der Evangelischen Schule Neuruppin alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet wurden und auch das Ergebnis der Tests schon vorliegt. Am Freitag war dazu vom Landkreis keine Auskunft zu erhalten. Bei einer Praktikantin im Schülercafé Tasca war das Virus festgestellt worden.

Von Andreas Vogel