Vier neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Mittwoch gemeldet, der Sieben-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin stieg laut Robert-Koch-Institut auf 20,2. Für Irritationen sorgt, dass derzeit niemand genau weiß, wie viele Menschen sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Quarantäne befinden.