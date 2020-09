Corona-Fall an der Evangelischen Schule Neuruppin

Neuruppin

Nun hat es auch eine Neuruppiner Schule erwischt: Am Evangelischen Gymnasium gibt es einen Coronafall. Deshalb wurden am Freitag alle Neuntklässler wieder nach Hause geschickt. Während die anderen Klassenstufen weiter unterrichtet werden.

Wie lange die Neuntklässler in häuslicher Isolation bleiben sollen und ob davon auch Lehrer betroffen sind, das konnte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Vormittag noch nicht sagen. Sie kündigte aber für den Laufe des Tages eine Mitteilung an.

Anzeige

Zuletzt hatte es Ende August im Kyritzer Gymnasium einen Corona-Fall gegeben. Dort war eine Zwölftklässlerin positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von Andreas Vogel