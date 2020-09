Neuruppin

Eine vorsichtige Entwarnung gibt es zu dem neuen Corona-Fall aus dem Raum Rheinsberg, über den die Kreisverwaltung am Dienstag informiert hat. Demnach sind alle Tests bei den gut ein Dutzend Kontaktpersonen bisher negativ ausgefallen.

Offen blieb am Mittwoch allerdings, ob die infizierte Person in Ostprignitz-Ruppin wohnt oder lediglich im Landkreis arbeitet. Das werde noch geprüft, hieß es am Mittwochmittag.

Demnach gibt es nur noch wenige Anfragen am Corona-Telefon der Kreisverwaltung in Neuruppin. In den meisten Fällen meldeten sich Reiserückkehrer, die Fragen zu ihren Tests haben, sowie Menschen, die sich freiwillig auf das Virus testen lassen wollen, sagte Kreissprecherin Britta Avantario.

Von Andreas Vogel