Neuruppin

Viele Kita-Erzieher haben Angst, sich an ihrem Arbeitsplatz mit Corona anzustecken. Das berichten der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse und der Fehrbelliner Bürgermeister Mathias Perschall. „Mich wundert es nicht: Sie sitzen auf engsten Raum mit vielen Kindern, und die Kleinen wollen in dem Alter auch mal kuscheln“, sagt Perschall. „Die Unsicherheit ist riesengroß.“

Wegen der Sorgen um ihre Gesundheit fühlen sich viele Erzieher zudem ausgebrannt und im Stich gelassen, berichtet Kresse. Denn anders als in vielen anderen Einrichtungen, die wegen der Pandemie geschlossen sind oder in denen strenge Schutzmaßnahmen gelten, haben die Kitas trotz der hohen Infektionszahlen weiterhin weitgehend geöffnet.

Anzeige

Erste Test in Fehrbellin schon angelaufen

Um ihnen zumindest einen Teil der Ängste zu nehmen, gehen die beiden Kommunenchefs einen neuen Weg: Sie bieten den Kita-Erziehern jetzt kostenlose Corona-Schnelltests an. Sie hoffen aber auch, dass so Infektionen erkannt werden, bevor die Erzieher mit anderen Kontakt haben – und die Kitas dadurch bei einem Corona-Fall nicht von heute auf morgen schließen müssen, weil die ganze Belegschaft in Quarantäne geschickt wird.

In Fehrbellin wurden an diesem Dienstag diejenigen Erzieher vom Deutschen Roten Kreuz geschult, die die Test in den Einrichtungen später durchführen sollen. Am gleichen Tag sollten auch schon die Mitarbeiter einer Fehrbelliner Kita getestet werden, in deren Umfeld es eine Infektion gab.

Im Amt Temnitz startet die Teststrategie nächste Woche

Ab der kommenden Woche sollen die 114 Beschäftigten in Fehrbellin, zu denen auch Hausmeister oder Praktikanten zählen, wöchentlich getestet werden. Die 1200 Schnelltests für rund 5000 Euro hat der Bürgermeister gerade geordert. Er geht davon aus, dass sie bis Ende März reichen. „Ich hoffe, dass sich daran viele beteiligen.“ Eine Testpflicht gebe es aber nicht.

Im Amt Temnitz haben etwa 65 Prozent Erzieher großes Interesse an einem Antigen-Test bekundet, sagt Kresse. Dort soll die Offensive in der kommenden Woche starten.

Hausärztin hilft der Kommune

Derzeit klärt das Amt noch Details zur Umsetzung mit der Hausärztin Karin Harre aus Walsleben, die sich bereiterklärt habe, die Tests durchzuführen. „Wir sind ihr sehr dankbar dafür,“, sagt Kresse. Ihm sei wohler zumute, wenn sich ein Profi im Vollschutz darum kümmert. „Auch wenn der Landkreis mir gesagt hat, dass es jeder machen kann, der sich ein Youtube-Video dazu angeschaut hat.“

Rund 1000 Euro pro Woche wird die Kommune für die Initiative ausgeben, die mindestens vier Wochen laufen soll. „Wenn es nötig ist, aber auch länger“, versichert Kresse.

Neuruppin und Lindow wollen testen, Rheinsberg nicht

Ebenfalls einen Monat lang will die Stadt Neuruppin ihren Kita-Erzieherin die Chance geben, sich wöchentlich auf Corona testen zu lassen, berichtet Stadtsprecherin Michaela Ott. Das Amt Lindow will ebenfalls diesen Weg gehen. „Wir holen gerade Angebote für Schnelltests ein“, sagt Amtsdirektor Danilo Lieske. Diese sollen dann ebenfalls einmal in der Woche stattfinden. Bisher konnten sich die Kita-Erzieher in Lindow ebenfalls testen lassen: Allerdings habe das Land nur vier Test seit dem Herbst übernommen. „Das ist definitiv zu wenig, um für Sicherheit zu sorgen“, meint Lieske.

Nur Rheinsberg verzichtet derzeit noch auf eine Test-Offensive – auch, weil einige Erzieher einen Test ablehnen. Und Sinn habe es nur, wenn bei allen Mitarbeitern klar ist, dass sie nicht infiziert sind, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Wenn die Beschäftigten sich aber doch in breiter Front Schnelltests wünschen sollten, werde er sich darum kümmern.

Kommunenchefs fordern Schließung der Kitas

Auch Mathias Perschall ist klar, dass die Gemeinde mit den Tests keine hundertprozentige Sicherheit bieten kann. Zumal die Kinder, die mit den Erziehern im engen Kontakt stehen, nicht getestet werden. „Das ist der Pferdefuß.“ Er hofft aber, dass dadurch der eine oder andere Hotspot rechtzeitig erkannt werden kann, dass Infektionsketten schneller unterbrochen werden. Er ist aber der Meinung – genauso wie Lieske, Schwochow und die Stadt Neuruppin –, dass der Landkreis eigentlich eine Schließung der Kitas anordnen sollte, um die hohen Infektionszahlen besser in den Griff zu bekommen und die Erzieher dem hohen Ansteckungsrisiko nicht auszusetzen. Auch für die Eltern sei eine Schließung mit Ansage besser als das plötzliche Dichtmachen aufgrund einer Erkrankung.

Die Kreisverwaltung lehnt das aber nach wie vor ab. „Derzeit gibt es keinen Schwerpunkt bei Kitas im Landkreis“, sagt Kreissprecherin Britta Avantario. Derzeit sind gibt es in sieben Kindergärten Infektionen, die zur Quarantäne von knapp 150 Kindern und vielen Dutzend Erziehern geführt haben. Mehrere Einrichtungen wie die in Linum oder Flecken Zechlin mussten ganz schließen.

Die Schnelltests hält der Kreis aber „für richtig und notwendig“, so Avantario. Und führe ihn in eigenen Einrichtungen auch schon durch.

Lesen Sie mehr unter:

Kreischef der Linken in Ostprignitz-Ruppin fordert Kita-Notbetrieb

Corona: Kommunen in Ostprignitz-Ruppin erstatten Kita-Beiträge

Von Celina Aniol