Corona: Neuruppins Fontane-Festspiele gehen ins Internet

Neuruppin

Die Macher der Neuruppiner Fontane-Festspiele bereite sich bereits darauf vor, das Festival in diesem Jahr in den Herbst zu verschieben. Eigentlich war geplant, im Mai mit ersten Veranstaltungen rund um Fontane zu starten. Doch das Team ist skeptisch, ob sich das angesichts der derzeitigen Coronagefahr noch umsetzen lässt.

„So langsam glauben wir nicht mehr, dass wir zu Himmelfahrt starten können“, sagt Uta Bartsch, die das Literaturfest gemeinsam mit Otto Wynen, Frank Matthus und Peter Böthig auf die Beine stellt.

Anders als früher sollten die Veranstaltungen sich 2020 nicht nur auf wenige Tage konzentrieren. Zwar war im Mai der Auftakt geplant. Doch sah das Programm von Anfang vor, dass sich die Veranstaltungen über mehrere Monate bis in den späten November hinein ziehen.

Zum Fontanejahr 2019 haben viele Neuruppiner Gäste in ihre Höfe blicken lassen. In diesem Jahr sollten die Hofbesichtigungen eigentlich weitergehen: im Mai. Quelle: Cornelia Felsch

Zu Himmelfahrt von 21. bis 24. Mai sollten wieder Hausbesitzer ihre Höfe für die Aktion „Hereinspaziert“ öffnen. Am Pfingstwochenende, vom 29. bis 31. Mai, war dann der erste Teil des Reiseliteraturfestivals „Neben der Spur“ geplant, die anderen beiden im Juni und im September.

Im Moment ist noch nicht absehbar, wie lange öffentliche Veranstaltungen wegen der Coronaviren abgesagt werden müssen. „Wir arbeiten deshalb an einem Plan B“, sagt Uta Bartsch. Mit etwas Glück lassen sich alle Programmteile aus dem Frühsommer in den September verschieben.

Die Festivalmacher wollen vorbereitet sein. Ob der Notfallplan nötig ist, steht noch nicht fest. Das wird erst nach dem 20. April entscheiden, wenn absehbar ist, welche Vorsichtsmaßnahmen weiterhin in Kraft bleiben.

Veranstaltungen in der Pfarrkirche wie das Fontane-Lyrik-Projekt mit Lesungen bekannter Schauspieler, sind zurzeit nicht möglich. Quelle: Peter Geisler/Archiv

„Wir sind nun aber voller Lust und Leidenschaft“, sagt Uta Bartsch: „Und solange wir mit unseren neuen Ideen nicht um die Häuser ziehen können, wollen wir online mit den Ruppinern, mit Kultur- und Fontane-Freunden Kontakt halten.“ Deshalb starten die Fontane-Festspiele mit einem Festivalvorschauprogramm im Internet.

„ Fontane keimfrei“ serviert von Freitag, 3. April, jeden Tag ab 17 Uhr kleine Beiträge in den sozialen Medien, also via Facebook, Twitter, Youtube und Instagram.

Jeden Tag eine andere Idee rund um Fontane

Montags gibt es etwa das Zitat der Woche, am Dienstag einen Buchtipp als Vorgeschmack auf das Lesefest „Neben der Spur“, am folgenden Tag das „Mittwochsquiz“ rund um Theodor Fontane. Interviews sind geplant, Lesungen im Netz, Fontane am Küchentisch für die ganze Familie und etliches mehr. Bei allem dem sind die Ruppiner aufgerufen, mitzumachen: zum Beispiel mit eigenen Beiträgen, Lesewünschen oder Lieblingszitaten.

„Ideen haben wir ganz viele“, sagt Uta Bartsch. „Die würden auf jeden Fall bis September reichen.“ Aber natürlich hoffen die Festivalorganisatoren, dass sie ihre Veranstaltungen schon vorher wieder real umsetzen können – als echte Begegnung mit Publikum und Künstlern.

Das aktuelle Programm und alles weitere findet sich unter www.fontane-festspiele.com im Internet.

Von Reyk Grunow