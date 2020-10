Neuruppin

Das ist heftig: In Ostprignitz-Ruppin hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Freitag 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Allein fünf seien auf das Infektionsgeschehen in der Stephanus-Kita in Kyritz zuzuordnen, teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit.

Damit steigt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in den Bereichen Stadt Kyritz, Amt Neustadt und Gemeinde Heiligengrabe auf mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deshalb ist in diesen drei Bereichen ab Sonnabend, 24. Oktober, für die nächsten zehn Tage der gemeinsame Aufenthalt auf maximal zehn Personen beschränkt.

Anzeige

Notbetrieb für zwei Kitas

Durch die neu bekannt gewordenen Fälle verlängert sich die häusliche Isolierung für das Personal in der Kyritzer Stephanus-Kita bis Dienstag, 3. November. In der Kita soll deshalb ein Notbetrieb eingerichtet werden.

Einen Notbetrieb gibt es derzeit ebenfalls bei der Kita in Herzsprung. Der Grund: Von einer der zwei Infizierten, die dem Bereich der Kinderarztpraxis in Wittstock zugeordnet wurden, hatte eine Kontakt zur Kita. Da dort keine Gruppentrennung möglich sei, laufe die Kita im Notbetrieb weiter.

Zwei Infizierte werden in Pritzwalk behandelt

Eine weitere infizierte Person wird vom Gesundheitsamt dem Jobcenter in Kyritz zugeordnet und eine andere einer Schule in der Prignitz. Hinzu kommen zwei Infizierte, die wohl bei einer Firma in Heiligengrabe arbeiten. Bei zwei weiteren Fällen gibt es einen Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in einem Kinderheim in der Prignitz.

Hinzu kommen zwei weitere Personen, die im Krankenhaus in Pritzwalk ( Prignitz) behandelt werden, aber in Ostprignitz-Ruppin leben. Die Gesamtzahl der seit Anfang März im Landkreis festgestellten Corona-Fälle ist damit auf 169 gestiegen. Davon gelten 121 als geheilt.

Der Inzidenzwert für den gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin beträgt aktuell 27. Damit kann der Herbstrummel auf dem Neuruppiner Braschplatz mit den bisherigen Hygieneregeln fortgesetzt werden. av

Von Andreas Vogel