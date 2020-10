Neuruppin

Wegen eines Corona-Falles ist am Dienstag ein Herbstcamp für Kinder in Neuruppin abgebrochen worden. Die etwa zehn Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolation, teilte das Gesundheitsamt Neuruppin mit.

Bei dem Infizierten handelt es sich um eine Person, die nicht in Ostprignitz-Ruppin wohnt, so das Gesundheitsamt.

Die Inzidenz ist auf etwa 30 je 100.000 Einwohner gestiegen

Demnach gibt es insgesamt sechs neue Corona-Fälle. Drei davon stehen im Zusammenhang mit den Virus-Infektionen in einer Schule in Hoppenrade in der Prignitz.

Die Zahl der seit März positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Ostprignitz-Ruppin ist damit auf 147 gestiegen. 121 von ihnen gelten inzwischen als genesen. Die sogenannte Inzidenz für den Landkreis beträgt damit aktuell etwa 30 Infizierte je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, hieß es am Dienstagnachmittag.

Rummel soll am Mittwochabend eröffnet werden

Damit liegt Ostprignitz-Ruppin weiterhin unter den vom Land festgelegten Risikowerten. Für sogenannte Risikoregionen hat das Land wegen der steigenden Infektionszahlen die Vorschriften verschärft: Wird die Inzidenz von 35 überschritten, dürfen bei Veranstaltungen im Freien nur noch maximal 250 Gäste zeitgleich anwesend sein, hat das Landeskabinett am Dienstag in Potsdam beschlossen.

Die Zahl ist auch für Neuruppin relevant: Denn am Mittwoch (21. Oktober) eröffnet um 18 Uhr der Rummel mit gut 50 Fahrgeschäften auf dem Braschplatz. Dort sind vom Gesundheitsamt bisher an den ersten zwei Tagen bis zu 500 Gäste gleichzeitig erlaubt und von Freitag bis Sonntag dann jeweils 800 Gäste – das dürfte aber nur dann gelten, wenn die sogenannte Inzidenz auch in den nächsten Tagen unter 35 bleibt.

Von Andreas Vogel