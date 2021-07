Das DRK in Neuruppin muss in seinem Corona-Testzentrum künftig ohne die Hilfe der Bundeswehr auskommen. Drei Soldaten und eine Soldatin, die dort bisher ausgeholfen haben, wurden am Freitag endgültig verabschiedet. Noch hilft die Bundeswehr im Impfzentrum Kyritz. Aber das wird im September schließen.