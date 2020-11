Corona: Immer mehr Schulen in Neuruppin betroffen

Neuruppin

Nun sind in der Fontanestadt schon drei Schulen direkt von der Corona-Pandemie betroffen: Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch die Infektion eines Lehrers an der Evangelischen Schule bestätigt.

Laut Schulleiterin Anke Bachmann sind deshalb mehrere Schülergruppen der Jahrgangsstufe 7 sowie auch Schüler der 8. Klasse in häusliche Isolation geschickt worden. Diese gilt, je nachdem, wann die Schüler Kontakt zu dem infizierten Lehrer hatten, bis Dienstag oder Donnerstag nächster Woche. „Das ist mit dem Gesundheitsamt in Neuruppin abgestimmt“, betonte Bachmann. Die Schulleiterin ist froh, dass nicht noch weitere Lehrer infiziert sind.

16 neue Fälle an einem Tag

Damit gibt es aktuell Corona-Fälle am Oberstufenzentrum, am Schinkelgymnasium sowie an der Evangelischen Schule. Das könnte auch noch die nächsten Tage so bleiben. Denn der Kreis meldete am Mittwochnachmittag 16 neue Corona-Fälle für Ostprignitz-Ruppin. Neben dem Lehrer an der Evangelischen Schule gibt es einen weiteren Fall, bei dem Verbindungen zu dieser Schule bestehen. Deshalb sind demnach die Schüler aus vier Klassen derzeit in Quarantäne. Zudem gibt es einen neuen Corona-Fall am Schinkelgymnasium und einen Fall mit Verbindungen zur Lebens-Werk-Gemeinschaft in Rohrlack. Bei allen weiteren Infizierten bestünden keine oder nur weit entfernte Verbindungen zu bisherigen Corona-Fällen, so der Landkreis.

Die neuen Fälle sind in der sogenannten 7-Tages-Inzidenzwert von Ostprignitz-Ruppin noch nicht berücksichtig. Der Wert sank am Mittwoch von 82,97 auf 67,77.

Indes haben die Ruppiner Kliniken angeboten, zwei polnische Covid-Patienten aufzunehmen. Das Neuruppiner Krankenhaus antwortete damit auf eine Anfrage des Gesundheitsministeriums in Potsdam.

Drei Kliniken sind bereit, Covid-Patienten aus Polen aufzunehmen

Das Ministerium hatte auf eine Bitte des Generalkonsulats in Breslau und der deutschen Botschaft in Polen reagiert. Zuvor hatte es einen Fernsehbericht über das Krankenhaus im polnischen Slubice gegeben, die Stadt ist mit einer Brücke mit Frankfurt (Oder) verbunden. Laut dem Bericht fehlt es in der Klinik, in der ausschließlich Corona-Patienten behandelt werden sollen, an viel medizinischen Geräten.

„Als gute Nachbarn haben wir deshalb gefragt, ob die Kliniken in Cottbus, Forst und Neuruppin helfen können“, sagte am Mittwoch Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Die Details zur Finanzierung der Behandlung müssen zwar noch vom Bundesgesundheitsministerium geklärt werden. Aber noch habe Polen nicht signalisiert, dass es Hilfe von deutschen Kliniken annehmen wolle, so Hesse.

Polen leidet seit Ende August unter einem drastischen Anstieg der Corona-Fälle. Zudem waren allein in der Woche vom 19. bis 25. Oktober mehr als 800 Menschen im Nachbarland an oder mit Corona gestorben.

„Wir haben noch Kapazitäten, aber entscheiden muss Polen“, so Hesse. Im Neuruppiner Krankenhaus gibt es 37 Betten für Covid-Patienten. Die Kapazitäten seien aber erweiterbar, wenn es erforderlich sei, sagte Sprecherin Verena Clasen. Derzeit werden in den Kliniken fünf Corona-Patienten behandelt, davon wird einer beatmet.

Von Andreas Vogel