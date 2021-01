Wer am Sonntag einen Termin für die Corona-Impfung im Kyritzer Impfzentrum ausmachen wollte, hing stundenlang in der Warteschleife – oft ganz vergeblich. Seit Montagmittag sind alle Termine ausgebucht. Die Chefin des Kreisseniorenbeirats übt Kritik, der Rheinsberger Bürgermeister schreibt einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten.