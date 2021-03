Corona: Impfprogramm in den Kliniken in Neuruppin fortgesetzt

Neuruppin

Die Ruppiner Kliniken haben den Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca geliefert bekommen. Seit diesem Mittwoch werden damit auch die fast 1000 Mitarbeiter geimpft, die sich zwar längst dafür angemeldet hatten, aber seit Januar darauf warten mussten.

Etwa 600 der knapp 2500 Beschäftigten der Pro-Klinik-Holding, zu der das Neuruppiner Krankenhaus gehört, hatten seinerzeit eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten und später auch ihre Zweitimpfung – und zwar mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer.

Alle restlichen Erstimpfungen bis Ende März zu schaffen

Nach Angaben von Verena Clasen als Sprecherin der Ruppiner Kliniken sollen alle restlichen Beschäftigten ihre erste Dosis nun mittels Astra-Zeneca bis Ende März erhalten – und zwar in der eigens dafür in der Klinik aufgebauten Impfstrecke. „Dort werden, wie auch in anderen Krankenhäusern üblich, Kollegen nun wieder von Kollegen geimpft“, sagt Verena Clasen. Für die Kliniken erhöhe das die Sicherheit rund um ein mögliches Infektionsgeschehen deutlich.

Kreisweit indes erscheinen die Infektionen weiterhin überschaubar zu bleiben. Seit Dienstag gab es in Ostprignitz-Ruppin vier Neuansteckungen durch das Sars-CoV-2-Virus. Weitere 18 Personen gelten als genesen, teilt Kreissprecher Manuel Krane mit. Damit liegt die Anzahl der aktiven Fälle aktuell bei 254. Betroffen von den Neuansteckungen ist unter anderem auch eine medizinische Praxis.

Jetzt 26 Fälle von Mutationen britischer Art

„Die Zahl von Mutationen der britischen Variante im Zusammenhang mit dem Virus bei Personen aus unserem Landkreis hat sich um zwei Personen auf 26 erhöht“, so Manuel Krane.

Zurzeit werden 14 Personen stationär behandelt, davon befinden sich elf auf der Normalstation und drei Personen werden intensivmedizinisch betreut. Davon werden zwei Personen beatmet.

Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin gesunken

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis sinkt laut den Angaben des Landesamtes für Arbeit, Verbraucherschutz und Gesundheit auf 48,6. Der vor Ort durch das Gesundheitsamt des Kreises ermittelte Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 42,5.

Bisher hatten sich insgesamt 3356 Personen mit Wohnsitz im Landkreis mit dem Sars-CoV-2-Virus angesteckt, davon gelten mittlerweile 2954 als genesen.

Von Matthias Anke