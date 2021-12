Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet ab Donnerstag, 16. Dezember, vorerst im Haus B der Ruppiner Kliniken in Neuruppin sowie im Mehrgenerationenhaus in Kyritz (Perleberger Straße 10) Corona-Schutzimpfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an.

Genutzt wird für die Impfungen ein speziell für diese Altersklasse dosierter Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer, der von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurde.

Geimpft wird im speziell für Kinderimpfen abgetrennten Bereich

Geimpft wird nach vorheriger Terminvereinbarung in einem speziell für die Kinderimpfungen abgetrennten Bereich. Die Beratung der Familien der fünf- bis zwölfjährigen Impflinge erfolgt ebenso wie die Impfung durch erfahrene Kinderärztinnen und -ärzte.

Hier die aktuellen Termine und Links zur Terminbuchung

In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin werden Impfungen angeboten zu folgenden Terminen: Samstag, 18. Dezember, von 8 bis 13 Uhr

Montag, 20. Dezember 2021, von 12 bis 16 Uhr

Dienstag, 21. Dezember 2021, von 9 bis 12 Uhr

Montag, 27. Dezember 2021, von 9 bis 12 Uhr

Dienstag, 28. Dezember 2021, von 9 bis 12 Uhr

Hier kann für das Impfen im Neuruppiner Krankenhaus ein Termin gebucht werden.

Im Mehrgenerationenhaus in Kyritz (Perleberger Straße 10) zu folgenden Terminen geimpft:

Freitag, 17. Dezember, von 14 bis 17 Uhr

Im Kulti in Kyritz (Perleberger Straße 8) wird wie folgt geimpft:

Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 13 bis 16 Uhr

Hier kann ein Termin für das Kinderimpfen in Kyritz gebucht werden.

Termine für das organisierte Kinderimpfen in Wittstock gibt inzwischen auch.

Impfungen für Kinder von 5 bis 12 Jahren finden in Wittstock beim DRK in der Ackerstraße 14 wie folgt statt:

Samstag, 18. Dezember, von 15 bis 17 Uhr.

Hier kann ein Termin für das Kinderimpfen beim DRK in Wittstock geimpft werden.

Weiterhin gibt es für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren sowie für Erwachsene regelmäßige Impftermine sowie extra Impfaktionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Hier geht es zu den aktuellen Impfangeboten im Landkreis für Impflinge ab 12 Jahren und Erwachsene.

