Neuruppin/Kyritz/Wittstock

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet allen Bürgern kostenlose Corona-Schutzimpfungen in Neuruppin, Wittstock und Kyritz an – ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung.

Außerdem ist der Impfbus des Landkreises auf Tour zu verschiedenen Orten in ganz Ostprignitz-Ruppin und bei den Ruppiner Kliniken sind Corona-Impfungen mit und ohne Terminvereinbarung möglich.

Seit dem 15. Dezember 2021 gibt es zudem ein Impfangebot für Kinder ab 5 Jahren.

Impfen in den Ruppiner Kliniken

Covid-19-Schutzimpfungen für alle ab 12 Jahren werden mit und ohne Termin den Ruppiner Kliniken angeboten. Das Gebäude (Haus B) ist barrierefrei mit der Buslinie 771 zu erreichen. Autofahrer werden gebeten, einen der umliegenden Parkplätze zu benutzen. Auf dem Gelände gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Impfungen in den Ruppiner Kliniken sind zu folgenden Zeiten möglich

montags von 12 bis 20 Uhrdienstags von 6.30 bis 18 Uhrmittwochs von 10 bis 18 Uhrdonnerstags von 12 bis 20 Uhrfreitags von 6.30 bis 14.30 Uhrsamstags von 8 bis 12 Uhr.

Impfwillige können entweder mit oder ohne Terminbuchung eine Impfung erhalten. Über https://corona-test-opr.appointmind.net/?cap=YWI2 sind Termine online buchbar.

Bei Fragen zu den Corona-Impfungen steht die Hotline des Landkreises Ostprignitz-Ruppin unter 03391/68 85 32 0 zur Verfügung. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 14.30 Uhr erreichbar.

Impfangebote im Kyritzer Kulturhaus Kulti

Der Landkreis bietet im Kulti Kyritz (Perleberger Straße 8) feste Impftage an. Angeboten werden Erst- Zweit- und Boosterimpfungen ohne vorige Anmeldung für alle ab 12 Jahren.

Im Kulti wird zu folgenden Zeiten geimpft

montags von 9 bis 14 Uhrdienstags von 13 bis 18 Uhrmittwochs von 15 bis 20 Uhrdonnerstags von 15 bis 20 Uhrund freitags von 14 bis 19 Uhr

Impfangebote beim DRK in Wittstock

Darüber hinaus wird auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes in der Ackerstraße 14 zu folgenden Zeiten geimpft:

dienstags von 16 bis 19 Uhrsamstags von 10 bis 13 Uhr.

Der Impfbus ist wieder im Landkreis unterwegs

Der Impfbus des Landkreises ist wieder in der Region unterwegs. An folgenden Tagen werden Immunisierungen angeboten:

Dienstag, 18. Januar: 14 bis 18 Uhr an der Rhinhalle der Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule (Geschwister-Scholl-Straße 14) in Fehrbellin.

Angeboten werden für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna – je nach Verfügbarkeit. Vor Ort ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Außerdem wird in Fehrbellin auch eine Kinderärztin vor Ort sein, sodass dort ebenfalls Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden können.

Die Impfungen finden nach vorheriger Terminvergabe statt. Eine Terminbuchung ist zu den Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung Fehrbellin über die Hotline 033932/59 54 44 möglich. Die Hotline ist montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr erreichbar.

Für Freitag, 28. Januar, kündigt der Kreis Impfungen in Herzberg (14 bis 16 Uhr) und Flecken Zechlin (18 bis 20 Uhr) an. Weitere Informationen zu den Terminen folgen an dieser Stelle.

Das ist zu den Impfungen mitzubringen

Zu den Impfungen sind ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte sowie das Impfbuch (falls vorhanden) und wenn möglich die ausgefüllten Formulare zur Impfung mit MRNA-Impfstoffen, die auf www.brandenburg-impft.de zu finden sind, mitzubringen.

Impfen in OPR ohne Voranmeldung möglich

Für die Impfangebote ist zwar keine vorherige Anmeldung oder Terminvereinbarung erforderlich, es wird aber darum gebeten, sich bis spätestens eine halbe Stunde vor Ende des Impfens am jeweiligen Ort einzufinden.

Es wird außerdem darum gebeten, beim Warten eine Schlangenbildung möglichst zu vermeiden und sich an die geltenden Hygieneregeln zu halten.

Weitere Informationen rund um die Corona-Schutzimpfungen gibt es auf der Seite www.brandenburg-impft.de.

