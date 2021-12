Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet zusammen mit Partnern in Kyritz, Neuruppin und Wittstock täglich Impftermine mit und ohne Voranmeldung an. Kinder ab fünf Jahren können ebenfalls geimpft werden. Auch die Ruppiner Kliniken in Neuruppin bieten ab sofort das Impfen ohne Termin an.