Umfrage in Neuruppin - Corona-Impfung in Neuruppin: Argumente von Impfverweigerern – und was Virologe Hufert sagt

Der Druck auf die Ungeimpften steigt. Die MAZ hat mit Menschen in Neuruppin gesprochen, die sich nicht gegen Corona immunisieren lassen wollen. Hier lesen Sie ihre Argumente und die Antworten eines Virologen.