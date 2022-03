Neuruppin/Kyritz

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin bietet allen Bürgern ab 12 Jahren auch zukünftig, trotz sinkender Nachfrage, kostenlose Corona-Schutzimpfungen in Neuruppin und Kyritz an – ohne Voranmeldung und Terminvereinbarung. Möglich sind an beiden Standorten: kostenlose Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna – je nach Verfügbarkeit – gegen das Coronavirus. In Neuruppin wird auch mit Novavax geimpft.

Impftag im Gesundheitsamt Kyritz

Der Landkreis OPR bietet ab 31. März immer donnerstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr einen festen Impftag im Gesundheitsamt Kyritz (ehemalige Poliklinik, Perleberger Straße 13) an. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna ohne vorherige Anmeldung für Jedermann ab 12 Jahren.

In Neuruppin wird noch bis einschließlich Samstag, 26. März, im Haus B des Oberstufenzentrums (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee 39 in Neuruppin geimpft. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 25. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag, 26. März, von 9 bis 12 Uhr.

Impfungen im Bus beim DRK in Neuruppin

Ab Freitag, 1. April, werden die Impfungen im Impfbus des Landkreises OPR, der auf dem Gelände des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) an der Straße des Friedens 3 in Neuruppin steht, vorgenommen. Geimpft werden dann immer freitags ohne Anmeldung alle Interessierten ab zwölf Jahren von 15 bis 18 Uhr.

Möglich sind in Neuruppin Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und Novavax (ab 18 Jahren).

Bei Fragen zu den Corona-Impfungen steht die Hotline des Landkreises Ostprignitz-Ruppin unter 03391/6885320 zur Verfügung. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 14.30 Uhr erreichbar.

Das ist zu den Impfungen mitzubringen

Zu den Impfungen sind ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte sowie das Impfbuch (falls vorhanden) und wenn möglich die ausgefüllten Formulare zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen, die auf www.brandenburg-impft.de zu finden sind, mitzubringen.

Weitere Informationen rund um die Corona-Schutzimpfungen gibt es auf der Seite www.brandenburg-impft.de.

Für Kinder im Alter von 5 bis elf Jahren gibt es am Sonnabend, 26. März, von 9 bis 12 Uhr letztmalig ein Impfangebot des Landkreises im Oberstufenzentrum Neuruppin. Danach wird dieses zentrale Angebot aufgrund der geringen Nachfrage eingestellt und ausschließlich an die Kinderarztpraxen übergeben.

Von MAZonline