Völlig überraschend schickt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin seinen neu eingerichteten Impfbus nun doch los. Am Wochenende war er gleich zweimal im Einsatz: Am Sonnabend in Lindow, am Sonntag in Wuthenow bei Neuruppin.

In Wuthenow hatten Feuerwehr und Katastrophenschutz des DRK am Morgen auf dem Parkplatz neben dem Dorfgemeinschaftshaus ein mobiles Impfzentrum eingerichtet. Kurz darauf kamen die ersten Menschen an, um sich gegen Coronaviren impfen zu lassen.

Noch am Freitag hatte der Landkreis mitgeteilt, dass das eigentliche Impfzentrum in Kyritz in der kommenden Woche zwei Tage lang schließen muss, weil kein Impfstoff mehr zur Verfügung steht. Wer für Montag oder Dienstag in Kyritz bereits Termine hatte, bekam kurzfristig eine Absage.

Gemeinsam mit der eigenen Busgesellschaft ORP hat der Landkreis einen Linienbus als mobile Impfstation umrüsten lassen, auch wenn so etwas im Konzept des Landes eigentlich nicht vorgesehen ist. Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher zwar zunächst angetan von der Idee. Weil es zu wenig Impfstoff gibt, sah sich das Land dann aber nicht in der Lage, für den zusätzlichen Bus weitere Dosen bereitzustellen.

Das mobile Impfzentrum an der Dorfstraße in Wuthenow ist am Sonntag nicht zu übersehen. Quelle: Reyk Grunow

Für die Kreisverwaltung war das ein herber Schlag, zumal schon mehrere Gemeinden Menschen über 80 zu Terminen vor Ort eingeladen hatten, die das weit entfernte Impfzentrum in Kyritz schwer oder gar nicht erreichen können. Umso größer ist die Verwunderung, dass der Impfbus nun doch unterwegs ist.

„Um keine Impfdosen verfallen zu lassen“ habe sich der Landkreis nach Absprache mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) und dem Gesundheitsministerium entschieden, den Bus am Wochenende in Lindow und Wuthenow einzusetzen, teilt Britta Avantario von der Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.

Geimpft würden durch mobile Teams ältere Menschen der höchsten Risikogruppe mit „Restdosen“ des Impfstoffs, die wegen ihrer geringen Haltbarkeit sonst am Wochenende verfallen wären. „Dies war durch die weit vorangeschrittene Vorbereitung für den Einsatz des Impfbusses in Lindow und anderen Orten des Landkreises kurzfristig möglich“, so Avantario.

Der Katastrophenschutz des DRK und die Neuruppiner Feuerwehr haben die Impfstation in Wuthenow aufgebaut. Quelle: Dirk Becker

Dass Impfstoff übrig bleibt, kommt trotz aller Planung immer wieder vor. Der Kreis Ostprignitz-Ruppin ist dabei keine Ausnahme.

„Leider konnten nicht alle Impflinge ihre Termine wahrnehmen“, sagt Britta Avantario. Unter anderen könne es vorkommen, dass ältere Menschen, die zu Impfung angemeldet sind, spontan krank werden und deshalb absagen müssen. Aber auch ein plötzliches Betretungsverbot in einem Heim etwa nach einem positiven Coronafall kann dazu führen, dass Impftermine abgesagt werden und der dort eingeplante Impfstoff übrig bleibt.

Mehrfach hatte es zuletzt aus ganz Deutschland Meldungen gegeben, dass in solchen Fällen Menschen geimpft werden, für die das eigentlich noch nicht vorgesehen ist. Mithilfe des Impfbusses konnten in Ostprignitz-Ruppin andere hochbetagte Menschen geimpft werden, die darauf nach der Prioritätenliste des Bundes einen Anspruch haben.

Wie viele Impfungen am Wochenende durchgeführt wurden, war vom Landkreis nicht zu erfahren. Der Bus habe die Kapazität einer Impfstraße, so Avantario. Nach früheren Informationen wären das etwa 70 Impfungen pro Tag.

