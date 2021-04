Das Impfzentrum in Kyritz und auch der Impfbus im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sollen in wenigen Wochen abgewickelt werden. Nur noch wenige Tage können sie Erstimpfungen anbieten, dann erhalten sie dafür wohl keinen Impfstoff mehr. Impfungen könnten ab Juli nur noch in den Arztpraxen möglich sein.