Frohe Botschaft für impfwillige Senioren: Noch im März werden sich Arztpraxen in Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock an dem Modellversuch des Landes für Corona-Schutzimpfungen beteiligen. Das Land will den Modellversuch von vier auf 50 Praxen ausweiten. Indes meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag acht neue Corona-Fälle sowie fünf weitere Fälle von Mutationen.