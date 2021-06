Corona: In Ostprignitz-Ruppin sind gut 70 Prozent der Einwohner geimpft

Fehrbellin/Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin haben bereits etwa 90.000 Menschen zumindest eine erste Schutzimpfung gegen Coronaviren erhalten. „Das Ziel des Impfens der Bevölkerung ist erreicht“, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) beim Kreistag. Im Landkreis leben etwa 99.000 Menschen.

Allerdings weiß derzeit niemand, wie hoch die Impfquote in Ostprignitz-Ruppin wirklich ist. Denn bei der Zahl von 90.000 handelt es sich um eine Schätzung – weil es Impfstoff vom Bund, vom Land sowie über Sonderkontingente von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg gibt.

Etwa 60.000 Impfungen in Kyritz

Zudem wird nicht allein im Kyritzer Impfzentrum der schützende Piks verteilt, bisher etwa 60.000-mal, sowie mit dem Impfbus, rund 30.000 Impfungen. Vielmehr ist ebenfalls in den drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock, bei den Haus- sowie inzwischen auch bei den Betriebsärzten geimpft worden.

Jedoch konnten sich im Landkreis auch Menschen impfen lassen, die zwar hier arbeiten, aber woanders wohnen. Das gilt auch für den umgekehrten Fall: Ostprignitz-Ruppiner, die in Berlin, der Prignitz oder in Oberhavel arbeiten, konnten sich dort impfen lassen – wie Senioren auch in ganz anderen Impfzentren. Denn in Kyritz, das Impfzentrum war erst am 3. Februar eröffnet worden, gab es zunächst zu wenig freie Termine und zu wenig Impfstoff.

Impfbus im Gewerbegebiet Fehrbellin

Klar ist, dass zuletzt die Nachfrage nach Impfungen stark gesunken ist – sowohl in Kyritz als auch beim Impfbus. Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall war dennoch froh, dass der Impfbus am Freitag ins Fehrbelliner Gewerbegebiet gekommen war. Knapp 80 Beschäftigte aus den verschiedensten Unternehmen, und unabhängig von ihrem eigentlichen Wohnort, holten sich einen schützenden Piks des Wirkstoffes von Biontech/Pfizer. „Das Angebot für die Mitarbeiter ist gut angenommen worden“, sagte Perschall. Dafür seien die Firmenchefs dankbar gewesen.

Dank des Impfbuses erhielten am Freitag knapp 80 Menschen, die in Firmen arbeiten, die sich im Gewerbegebiet Fehrbellin befinden, eine schützende Impfung. Quelle: Henry Mundt

Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Erstimpfungen in der Gemeinde Fehrbellin, die gut 9000 Einwohner zählt, damit abgeschlossen sind. Gleichwohl wird der Impfbus Ende Juli noch einmal nach Fehrbellin kommen – für die Zweitimpfungen. Zudem soll es am Donnerstag, 1. Juli, wieder auf dem Neuruppiner Schulplatz ein Angebot zum Jedermann-Impfen geben – ohne Termin und ohne Voranmeldung.

Werden die Impfungen beim Hausarzt aufgefrischt?

Noch unklar ist, wann und wie das Prozedere für sogenannte Auffrischungsimpfungen gegen Corona-Mutationen im Herbst aussehen soll. Landrat Reinhardt und Ronny Sattelmair, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Neuruppin, gehen aber davon aus, dass diese Auffrischungen dann von den Hausärzten übernommen werden.

Noch nicht abschließend geklärt ist zudem, ab wann der Landkreis den Betrieb des Impfzentrums in Kyritz übernimmt, damit dort die Zweitimpfungen absolviert werden können. Der Kreis sei dafür ab August bereit, so Reinhardt. Jedoch gebe es dazu noch keine unterschriftsreifen Verträge mit dem Land.

Inzidenzwert ist auf Null gesunken

Sorgen macht sich die Kreisverwaltung deshalb nicht. Bisher habe das Land alle Zusagen eingehalten und auch die Abschlagszahlungen für die Nutzung des Kulturhauses in Kyritz, dort wurde das Impfzentrum eingerichtet, stets rechtzeitig überwiesen, so dass es keine Nachteile für den Landkreis gegeben habe, sagte Reinhardt.

In Ostprignitz-Ruppin sind seit gut einer Woche keine neuen Corona-Fälle mehr entdeckt worden. Quelle: Henry Mundt

Die Impfstrategie in Ostprignitz-Ruppin zahlt sich aus: Am Sonnabend ist laut dem Berliner Robert-Koch-Institut der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert auf Null gesunken. Es gibt seit mehr als einer Woche keine Neuinfektionen mehr, seit Freitag muss in den Kliniken in Neuruppin, Kyritz und Wittstock auch kein Patient mehr wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Demzufolge gibt es derzeit lediglich noch im Amt Lindow sowie in der Gemeinde Fehrbellin jeweils zwei aktive Corona-Fälle.

Von Andreas Vogel