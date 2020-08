Corona: In Ostprignitz-Ruppin sollen 90 Kita-Kinder getestet werden

Neuruppin

Wegen der Corona-Pandemie sollen in Ostprignitz-Ruppin etwa 90 Kita-Kinder verschiedenen Alters sowie das Kita-Personal auf das Virus getestet werden. Damit komme man der neuen Corona-Teststrategie des Landes nach, sagte am Dienstag Manuel Krane vom Landkreis. Aus welchen Kitas die zu testenden Kinder kommen, das steht noch nicht genau fest.

Der Kreis habe dem Land drei Einrichtungen vorgeschlagen, die insgesamt 300 Mädchen und Jungen betreuen. Ob die 90 Test-Kinder aus einer Kita kommen oder aus allen drei, das entscheide das Land, so Krane.

Anzeige

Sechs Test im Abstand von 14 Tagen geplant

Laut der neuen Corona-Strategie des Landes soll jeder Landkreis drei Kitas vorschlagen, in dem Mädchen und Jungen auf freiwilliger Basis auf das Corona-Virus getestet werden. Die ausgewählten Kinder erhalten einen sogenannten Testberechtigungsschein und können damit den Test, bei dem ein Abstrich aus dem Rachen genommen wird, von ihrem Hausarzt vornehmen lassen.

Weitere MAZ+ Artikel

Demnach sollen sechs Testungen im Abstand von 14 Tagen vorgenommen werden. Um Engpässe zu vermeiden, stehe die Kreisverwaltung in einem engen Austausch mit den Kita-Trägern und den Hausärzten, so Krane.

Das Land hat 72 Schulen ausgewählt

Demnach haben auch alle Kita-Erzieher und Betreuer sowie das Verwaltungspersonal und die Küchen- und Reinigungskräfte der Kitas einen Anspruch auf Corona-Tests. Das gilt ebenso für die Hausmeister und die Auszubildenden in den Kindereinrichtungen. Sie könnten alle einen Berechtigungsschein für Corona-Tests beim Träger der Kita oder bei der Kita-Leitung beantragen. Demnach habe jeder Beschäftigte in den knapp 90 Kitas in Ostprignitz-Ruppin bis zum 30. November Anspruch auf insgesamt sechs Corona-Tests, die für den Betroffenen kostenlos sind.

Die Teststrategie für die Schulen soll nach einem ähnlichen Verfahren verlaufen wie die für Kitas: Das Land will landesweit 72 Schulen auswählen, an denen jeweils etwa 40 Personen getestet werden. Dazu gehören neben Lehrern und Schülern auch Sekretärinnen, Hausmeister und Mitarbeiter in der Küche.

Bei den Tests sollen alle Schultypen und Altersklassen berücksichtigt werden. Ob und welche Schulen aus Ostprignitz-Ruppin dabei sind, das ist bisher nicht bekannt. Das Bildungsministerium werde aber alle Kita- und Schulleiter über die Teststrategie des Landes informieren, so Krane.

Von Andreas Vogel