Neuruppin

Fünf weitere Menschen sind seit Anfang der Woche an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Das geht aus der Statistik des Landkreises Ostprignitz-Ruppin vom Mittwoch hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist gleich geblieben. Sie beträgt auch am Mittwoch 525,3. Am Montag lag der Wert noch bei 560,7. Seit gut einer Woche befindet sich der Wert damit über der 500er-Marke.

Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete am Mittwoch 86 Neuinfektionen. In den Kliniken im Landkreis werden weiterhin 31 Patienten mit Covid-19 behandelt, zehn davon intensivmedizinisch. Vier Menschen müssen beatmet werden.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Corona-Virus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen ist auch das Impfangebot in Ostprignitz-Ruppin wieder ausgebaut worden. In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen.

Landrat: „Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt appelliert weiter eindringlich, eines der Impfangebote im Landkreis anzunehmen: „Die vierte Welle rollt. Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“, sagt er. „Deshalb nochmals meine dringende Bitte: Impfen jetzt, zum Schutz der Kinder, der immungeschwächten Personen und für uns alle. Es hört erst auf, wenn wirklich jeder der kann, seinen Teil dazu beigetragen hat.“

Präsenzpflicht in Schulen in Brandenburg aufgehoben

Am 23. November hatte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wegen der im ganzen Land steigenden Inzidenzen die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben und damit bei Lehrern und Eltern für großen Unmut gesorgt. Mitunter waren Rücktrittsforderungen in Richtung Ernsts laut geworden.

Ruppiner Kliniken schlagen wegen Corona Alarm

Mehr Corona-Fälle als vor einem Jahr, aber weniger Personal und weniger Betten – das Neuruppiner Krankenhaus hat deshalb am vergangenen Freitag Alarm geschlagen. Die Menschen in der Region sollten sich möglichst schnell impfen lassen, um eine schwere Erkrankung zu verhindern.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Mittwoch, 1. Dezember: 525,3

Dienstag, 30. November: 525,3

Montag, 29. November: 560,7

Sonntag, 28. November: 541,5

Sonnabend, 27. November: 522,2

Freitag, 26. November: 519,2

Donnerstag, 25. November: 509,1

Mittwoch, 24. November: 525,3

1093 Menschen in OPR an Corona erkrankt

6597 Erkrankungen seit Ausbruch der Pandemie vor gut eineinhalb Jahren stehen am Mittwoch 5928 Genesungen gegenüber. 188 Menschen sind in dieser Zeit an oder mit Corona gestorben – das sind fünf mehr als zu Anfang der Woche. Es gibt aktuell 1093 so genannte aktive Fälle.

In Ostprignitz-Ruppin sind vermutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson gegen Coronaviren geimpft worden, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Denn eine Einmalimpfung reicht trotz anderer Versprechen nicht für einen Schutz gegen das neuartige Virus aus.

In ganz Brandenburg versorgen sich die Menschen aktuell mit dem Corona-Impfstoff, viele von ihnen lassen sich erst- oder zweitimpfen. Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land. Vielerorts hatten sich wegen des Andrangs an die Impfstellen lange Schlangen gebildet, häufig mussten Impfwillige abgewiesen werden, weil schlicht der Impfstoff fehlte.

