Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist am Dienstag wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 1814,6. Zum Vergleich: Am Montag lag die Inzidenz bei 1723,5.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes in Neuruppin gab es seit der letzten Meldung am Montag 250 neue Fälle mit einer Corona-Erkrankung.

OPR mit fünfthöchster Inzidenz in ganz Brandenburg

Der Landkreis OPR liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz nach wie vor über dem Landesdurchschnitt von 1386,9. Der Nachbarkreis Prignitz hat mit 2452,2 auch am Dienstag weiterhin die höchste Inzidenz im Land.

Den niedrigsten Wert weist aktuell der Landkreis Barnim aus mit 724,9. Der Landkreis OPR verzeichnet die fünfthöchste Inzidenz im Land Brandenburg.

Drei Erkrankte liegen auf der Intensivstation

In den Krankenhäusern in Kyritz, Neuruppin und Wittstock werden 56 Menschen mit bestätigter Covid-19-Infektion behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Aktuell gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 5218 aktive Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich 19.076 Menschen infiziert, wovon 13.648 von der Krankheit genesen sind. 210 Menschen starben in diesem Zeitraum mit oder an Corona.

Brandenburg lockert Corona-Beschränkungen

Die Brandenburger Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung auf den Weg gebracht. Seit Mittwoch, 23. Februar, fallen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte, Ungeimpfte können mit Test zum Friseur.

Ab dem 4. März gilt in der Gastronomie dann die 3G-Regel, wonach also auch wieder Ungeimpfte mit negativem Testnachweis ins Restaurant dürfen. Auch in Hotels, Spaß- und Freizeitbädern, für Theater, Kinos und Konzerthäuser sowie für Innen-Spiel- und Sportstätten gilt ab dann die 3G-Regel. Diskotheken, Clubs und Festivals können ab dem 4. März unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen

Hier können Sie sich in OPR testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Viele Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es das Impfen ohne Termin.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Dienstag, 1. März: 1814,6

Montag, 28. Februar: 1723,5

Sonntag, 27. Februar: 1724,6

Sonnabend, 26. Februar: 1653,7

Freitag, 25. Februar: 1641,6

Donnerstag, 24. Februar: 1733,7

Mittwoch, 23. Februar: 1763,0

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

