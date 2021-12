Neuruppin

Am Freitag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 70 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Als aktive Fälle gelten derzeit 1256 Personen im Kreis. Von den Neuinfektionen seien unter anderem Kitas und Schulen betroffen, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin ist laut dem Berliner Robert-Koch-Institut wieder leicht gestiegen: Sie wurde für Freitag mit 492,9 angegeben.

In den Kliniken des Landkreises werden derzeit 27 Menschen mit einer Covid-Erkrankung behandelt. Sieben liegen auf einer Intensivstation, sechs müssen beatmet werden. Das KMG-Klinikum in Kyritz hatte am Mittwoch gemeldet, dass insgesamt zwei Corona-Patienten dort medizinisch versorgt werden. Auch wenn die Lage derzeit im Vergleich zu anderen Krankenhäusern entspannt wirke, könne sich dieser Zustand jederzeit schnell ändern, gab Sprecher Franz-Christian Meier zu bedenken.

Aufgrund der weiter kritischen Lage hat die Bundesregierung neue verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen. Dazu zählen die Umstellung auf die 2G-Regel im Einzelhandel, die Schließung von Clubs und Diskotheken ab einer Inzidenz von 350 und strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch wurde ein bundesweites Verbot von Feuerwerk zu Silvester beschlossen.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen ist auch das Impfangebot in Ostprignitz-Ruppin wieder ausgebaut worden. In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen.

Landrat: „Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt appelliert weiter eindringlich, eines der Impfangebote im Landkreis anzunehmen: „Die vierte Welle rollt. Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“, sagt er. „Deshalb nochmals meine dringende Bitte: Impfen jetzt, zum Schutz der Kinder, der immungeschwächten Personen und für uns alle. Es hört erst auf, wenn wirklich jeder der kann, seinen Teil dazu beigetragen hat.“

Impfungen bald auch für Kinder ab fünf Jahren

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin werden ab Donnerstag, 16. Dezember, Corona-Schutzimpfungen für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren angeboten. Genutzt wird ein speziell für diese Altersklasse dosierter Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer.

Ruppiner Kliniken schlagen wegen Corona Alarm

Mehr Corona-Fälle als vor einem Jahr, aber weniger Personal und weniger Betten – das Neuruppiner Krankenhaus hat deshalb Alarm geschlagen. Die Menschen in der Region sollten sich möglichst schnell impfen lassen, um eine schwere Erkrankung zu verhindern.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Freitag, 10. Dezember: 492,9

Donnerstag, 9. Dezember: 466,6

Mittwoch: 8. Dezember: 461,5

Dienstag, 7. Dezember: 453,4

Montag, 6. Dezember: 479,7

Sonntag, 5. Dezember: 477,7

Samstag, 4. Dezember: 492,9

In Ostprignitz-Ruppin sind vermutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson gegen Coronaviren geimpft worden, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Denn eine Einmalimpfung reicht trotz anderer Versprechen nicht für einen Schutz gegen das neuartige Virus aus.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

