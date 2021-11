Neuruppin

80 neue Corona-Fälle wurden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Wochenende bekannt. Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete für Samstag, 13. November, 69 Neuinfektionen und für Sonntag, 14. November, weitere 11. Somit gab es Stand Sonntag, 14. November 659 aktive Corona-Fälle im Landkreis

In den Kliniken im Landkreis werden (Stand Freitag, 12. November, aktuellere Zahlen liegen nicht vor) 16 Covid-19-Patienten behandelt, drei davon intensivmedizinisch, ein Mensch muss beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner – für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin (OPR) steigt weiter von 362,3 am Freitag auf nun 379,5 am Sonntag, 14. November und liegt damit weiter über dem brandenburgischen Landesdurchschnitt.

Der Landesdurchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz ist ebenfalls weiter gestiegen – von 323,8 am Freitag auf 359,9 am Sonntag.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Sonntag, 14. November: 379,5Samstag, 13. November: 351,2Freitag, 12. November: 362,5Donnerstag, 11. November: 313,7

Mittwoch, 10. November: 263,1

Dienstag, 9. November: 258,1

Montag, 8. November: 255,0

579 Menschen gelten in OPR als aktive Corona-Fälle

Insgesamt gibt es mit Stand vom Freitag laut Gesundheitsamt des Landkreises seit Ausbruch der Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 5383 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren oder es noch sind. 175 Menschen sind in dieser Zeit an oder mit Corona gestorben. Dem stehen 4549 Genesungen gegenüber. Zudem gelten 659 Menschen als aktive Corona-Fälle.Landrat Ralf Reinhardt appelliert, Weihnachtsmärkte abzusagen.

Die Ruppiner Kliniken sagen wieder nicht lebensnotwendige Operationen ab, um freie Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu gewinnen.

Durch die drastisch steigende Zahl der Corona-Infektionen kommt das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin immer mehr in Bedrängnis. Die Suche und Benachrichtigung der Menschen, die Kontakt zu Corona-Patienten hatten, gestaltet sich immer schwieriger

Neue Testmöglichkeit in Neuruppin

In der Neuruppiner Bilderbogenpassage gibt es seit dieser Woche ein neues Corona-Schnelltestangebot. Außerdem erweiterte die Volkssolidarität ihr Angebot in Wittstock. Eine Übersicht, wo man sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin testen lassen kann.

In Ostprignitz-Ruppin sind vermutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson gegen Coronaviren geimpft worden, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Denn eine Einmalimpfung reicht trotz anderer Versprechen nicht für einen Schutz gegen das neuartige Virus aus.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Landkreis, hier auch ohne Voranmeldung und Termin, informiert die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin. Ebenso seien dort die wichtigen Auffrischungsimpfungen, die so genannten „Boster-Impfungen“, möglich.

Drei Impfstellen gibt es in Ostprignitz-Ruppin

Nachfolgend eine Übersicht der Impfstellen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin:

Neuruppin: Jeden Montag, 17 bis 20 Uhr, DRK-Geschäftsstelle, Straße des Friedens 3;Jeden Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, DRK-Geschäftsstelle, Straße des Friedens 3;Jeden Donnerstag, 17 bis 20 Uhr, DRK-Geschäftsstelle, Straße des Friedens 3;Jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr, DRK-Geschäftsstelle, Straße des Friedens 3;

Kyritz:Jeden Montag, 10 bis 13 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Perleberger Straße 10;Jeden Mittwoch, 17 bis 20 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Perleberger Straße 10;Jeden Freitag, 14 bis 18 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Perleberger Straße 10;

Wittstock/Dosse:Jeden Dienstag, 17 bis 20 Uhr, DRK, Ackerstraße 14;Jeden Sonnabend. 10 bis 13 Uhr, DRK, Ackerstraße 14.

