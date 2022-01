Neuruppin

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat am Mittwoch 141 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Tags zuvor waren es noch 119.

Inzidenz im Kreis OPR liegt unter dem Landesdurchschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin steigt laut dem Robert-Koch-Institut weiter an – auf nunmehr 493,9 (gegenüber 461,5 am Dienstag). Im Landesvergleich steht OPR vergleichsweise gut da, viele Kreise liegen mitunter weit über der Marke von 500. Spitzenreiter ist die Landeshauptstadt Potsdam mit einer Inzidenz von 1113,1.

Sieben Corona-Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Aktuell gibt es 1320 Corona-Infizierte in der Region, von denen acht in den drei Krankenhäusern des Kreises in Neuruppin, Kyritz und Wittstock behandelt werden. Derzeit liegen zwei von ihnen auf einer Intensivstation.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 9490 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 204 Menschen sind in den vergangenen beiden Jahren im Ruppiner Land im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

In der Gastronomie gilt in Brandenburg seit dem 17. Januar die 2G-plus-Regel. Die strengen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene werden fortgeführt. Die Regeln sind auch auf der Seite des Landkreises zusammengefasst.

Strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig.

Eine große Kündigungswelle wegen der Impfpflicht zeichnet sich in der Pflegebranche in und um Neuruppin nicht ab. Die Unternehmen üben dennoch Kritik an der Regel, die derzeit nur die Gesundheitsbranche betrifft.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es das Impfen ohne Termin.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Mittwoch, 19. Januar: 493,9

Dienstag, 18. Januar: 461,5

Montag, 17. Januar: 441,3

Sonntag, 16. Januar: 419,0

Samstag, 15. Januar: 394,7

Freitag, 14. Januar: 362,3

Donnerstag, 13. Januar: 333,0

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin koordiniert private Hilfsangebote im medizinischen, administrativen und pflegerischen Bereich im Hinblick auf die Omikron-Welle. Freiwillige können sich dort melden.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZonline