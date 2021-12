Neuruppin

Das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin vermeldet am Montag 22 neue Corona-Fälle – vergleichsweise wenig in einer Zeit, da sonst manchmal 100 neue Fälle an einem Tag gemeldet werden.

Dennoch steigt die Inzidenz in OPR weiter an; sie liegt nun bei 554,6 (Vortag: 534,4).

Insgesamt sind derzeit 1202 Menschen in Ostprignitz-Ruppin mit dem Corona-Virus infiziert. 6482 Bewohner des Landkreises sind wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 7885 bestätigte Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, und 201 Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind.

29 Corona-Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Aktuell werden in den drei Krankenhäusern in Neuruppin, Kyritz und Wittstock 29 an Corona erkrankte Menschen behandelt, davon liegen sechs auf einer Intensivstation. Zwei von ihnen geht es so schlecht, dass sie beatmet werden müssen.

Landkreis OPR startet mit dem Kinderimpfen

Der Landkreis weitet das Kinderimpfen nun aus. Für Kyritz und Neuruppin stehen noch weitere aktuelle Impftermine für Kinder ab 5 Jahren an.

Aufgrund der weiter kritischen Lage hat die Bundesregierung neue verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen. Dazu zählen die Umstellung auf die 2G-Regel im Einzelhandel, die Schließung von Clubs und Diskotheken ab einer Inzidenz von 350 und strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch wurde ein bundesweites Verbot von Feuerwerk zu Silvester beschlossen.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Eine neue Teststelle eröffnete am Mittwoch, 15. Dezember, in Kyritz auf einem ehemaligen Tankstellengelände nahe der Stärkefabrik.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen ist auch das Impfangebot in Ostprignitz-Ruppin wieder ausgebaut worden. In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es jetzt das Impfen ohne Termin.

Landrat: „Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt appelliert weiter eindringlich, eines der Impfangebote im Landkreis anzunehmen: „Die vierte Welle rollt. Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“, sagt er. „Deshalb nochmals meine dringende Bitte: Impfen jetzt, zum Schutz der Kinder, der immungeschwächten Personen und für uns alle. Es hört erst auf, wenn wirklich jeder der kann, seinen Teil dazu beigetragen hat.“

Soldaten helfen im Gesundheitsamt in Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat am Mittwoch fünf Soldaten verabschiedet, die dem Gesundheitsamt in Neuruppin wegen der angespannten Corona-Lage geholfen haben.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Montag, 20. Dezember: 554,6Sonntag, 19. Dezember: 534,4Samstag, 18. Dezember: 517,2Freitag, 17. Dezember: 516,2Donnerstag, 16. Dezember: 526,3

Mittwoch, 15. Dezember: 483,8

Dienstag, 14. Dezember: 492,9

In Ostprignitz-Ruppin sind vermutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson gegen Coronaviren geimpft worden, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Denn eine Einmalimpfung reicht trotz anderer Versprechen nicht für einen Schutz gegen das neuartige Virus aus.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

Von MAZonline