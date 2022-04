Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin meldete am Donnerstag 112 neue Coronafälle. Von den Neuinfektionen seien unter anderem Betreuungs- und Gesundheitseinrichtungen im Landkreis betroffen, heißt es aus der Pressestelle der Kreisverwaltung.

Mittlerweile haben sich im Ruppiner Land im Laufe der Pandemie 28.576 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 208 von ihnen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Ein neuer Sterbefall kam nun bedauerlicherweise hinzu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis OPR wieder gestiegen. Sie betrug am Donnerstag 437,2. Am Mittwoch lag sie bei 319,8.

Zwei Erkrankte liegen auf der Intensivstation

Insgesamt werden derzeit in der Region 1004 Personen mit einer aktiven Infektion gezählt. In den Krankenhäusern in Neuruppin, Kyritz und Wittstock werden 38 Personen mit Covid-19 behandelt, davon sind zwei auf der Intensivstation.

Corona-Regeln in Brandenburg: Nur noch Basisschutz

Seit Sonntag, 3. April, gelten erhebliche Lockerungen der Einschränkungen. So entfällt etwa die Maskenpflicht beim Einkaufen, in Restaurants und Kinos sowie an den Schulen.

Im privaten Bereich gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr – auch nicht für Ungeimpfte. Die Testpflicht an den Schulen entfällt für Geimpfte und Genesene. Anfang Mai soll an den Schulen auch die Testpflicht entfallen.

Ob in Innenräumen wie in Kirchen, bei Hochzeiten oder in Hotels und Läden weiterhin eine Maskenpflicht besteht, liegt in der Entscheidung des Inhabers, der das Hausrecht hat. Dies handhaben etwa im Raum Neuruppin die Einrichtungen höchst unterschiedlich.

Hier können Sie sich in OPR testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Viele Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Donnerstag, 21. April: 437,2

Mittwoch, 20. April: 319,8

Dienstag, 19. April: 459,5

Montag, 18. April: 592,1

Sonntag, 17. April: 592,1

Sonnabend, 16. April: 592,1

Freitag, 15. April: 690,2

In Ostprignitz-Ruppin ist die 7-Tage-Inzidenz bei den kleinen Kindern und den Senioren 75 am geringsten (Stand: 6. April, 0 Uhr). Mit Abstand am höchsten ist die Inzidenz bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

