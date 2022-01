Neuruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes am Dienstag erstmals über die Marke von 800 gestiegen, nämlich 809,7.

Am Montag lag der Wert noch bei 745,9. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete zudem am Dienstag 188 neue bestätigte Corona-Fälle.

Mit dem Überschreiten der 750er-Marke setzt sich ein Automatismus in Gang. Bleibt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen darüber und beträgt der Anteil der intensivstationär behandelten Covid-19-Patienten landesweit in Bezug auf die verfügbaren Kapazitäten mindestens zehn Prozent (derzeit liegt diese bei 11,6 Prozent), treten schließlich Schutzmaßnahmen in Kraft.

Diese sehen wie folgt aus: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum wird dann in der Zeit von 22 bis 6 Uhr des Folgetages nur noch in Ausnahmefällen zulässig sein. Ausnahmen sind unter anderem der Besuch von Ehe- oder Lebenspartnern sowie von Lebensgefährten, die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, aber auch beispielsweise die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.

Ausnahmen: Personen, die geimpft, genesen oder für die aus gesundheitlichen Gründen keinem Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission ausgesprochen wurde, fallen nicht unter die nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Grundlage für die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen sind die entsprechenden Vorgaben der Zweiten SARS-Cov-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg.

Liegt die Inzidenz im Landkreis wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz unter der Marke von 750 liegt, entfällt dann wieder die nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Die Verordnung im Wortlaut ist auf der Webseite des Landkreises zu finden.

Acht Corona-Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Aktuell gibt es 1899 Corona-Infizierte in der Region, von denen neun in den drei Krankenhäusern des Kreises in Neuruppin, Kyritz und Wittstock behandelt werden. Derzeit liegen zwei von ihnen auf einer Intensivstation.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 10.224 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 8120 Menschen sind davon genesen. 205 Menschen sind in den vergangenen beiden Jahren im Ruppiner Land im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Große Impfaktion in Wittstock

Bis zu 1000 Impfdosen hätten am Samstag, 22. Januar, in der Wittstocker Stadthalle verabreicht werden können. Es waren aber nur 320. Weitere große Impfaktionen sind in Wittstock vorerst nicht mehr geplant. Die normalen Impftermine bestehen aber weiter.

In der Gastronomie gilt in Brandenburg seit dem 17. Januar die 2G-plus-Regel. Die strengen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene werden fortgeführt. Die Regeln sind auch auf der Seite des Landkreises zusammengefasst.

Strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Zusammenkünfte im privaten sowie im öffentlichen Raum, an denen nicht ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit den Angehörigen des eigenen und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zulässig.

Eine große Kündigungswelle wegen der Impfpflicht zeichnet sich in der Pflegebranche in und um Neuruppin nicht ab. Die Unternehmen üben dennoch Kritik an der Regel, die derzeit nur die Gesundheitsbranche betrifft.

Polizei in OPR und Prignitz trotzt der Omikron-Welle

Anders als in Berlin fallen derzeit nur wenige Polizisten in der Direktion Nord wegen Corona aus – vermutlich auch wegen der seit Anfang 2022 verschärften Vorsichtsmaßnahmen. Zwölf-Stunden-Schichten und Homeoffice helfen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es das Impfen ohne Termin.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Dienstag, 25. Januar: 809,7

Montag, 24. Januar: 745,9

Sonntag, 23. Januar: 702,4

Samstag, 22. Januar: 674,0

Freitag, 21. Januar: 581,9

Donnerstag, 20. Januar: 525,3

Mittwoch, 19. Januar: 493,9

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin koordiniert private Hilfsangebote im medizinischen, administrativen und pflegerischen Bereich im Hinblick auf die Omikron-Welle. Freiwillige können sich dort melden.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

Von MAZonline