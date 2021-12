Neuruppin

Das Gesundheitsamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin vermeldete für den Mittwoch insgesamt 60 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das sind etwa gleich viele wie am Dienstag (58).

Wie an den Vortagen gab es im Landkreis keinen weiteren Todesfall zu vermelden, insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 201 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur hingegen betrachten die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus mit Sorge. Insbesondere bei den Feuerwehren hätte ein Ausfall von Personal schwerwiegende Folgen, wie Kreisbrandmeister Olaf Lehmann gegenüber der MAZ erläuterte. Andere Institutionen, wie etwa Polizei oder die Stadtwerke, sehen sich dagegen gewappnet.

Die Inzidenz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist mit Stand vom Mittwoch auf 300,6 gesunken. Tags zuvor hatte sie noch bei 337,0 gelegen. Damit setzt sich der Trend der sinkenden Inzidenz weiter fort. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 529,3 gelegen.

Trotz des positiven Trends werden zum Jahreswechsel in Ostprignitz-Ruppin und dem Nachbarkreis Prignitz kaum Veranstaltungen stattfinden. Vielfach waren Silvester-Partys oder Galas bereits lange im Voraus abgesagt worden.

15 Corona-Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Aktuell gibt es 1041 Corona-Infizierte, von denen 15 in den drei Krankenhäusern des Kreises behandelt werden. Fünf liegen auf einer Intensivstation, zwei müssen künstlich beatmet werden.

7084 Bewohner des Landkreises sind wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es 8326 bestätigte Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin.

Landkreis OPR startete mit dem Kinderimpfen

Für Neuruppin stehen mit Stand vom Dienstagnachmittag keine weiteren Termine für Schutzimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und 11 Jahren an.

In Kyritz gibt es einen weiteren Impftermin für Kinder ab 5 Jahren, und zwar am Mittwoch, 29. Januar, von 13 bis 16 Uhr im Kulturhaus Kulti. Hier können Termine für das Kinderimpfen in Kyritz gebucht werden.

In Wittstock findet ebenfalls am Mittwoch, 29. Januar, ein weitere Termin für das Kinderimpfen statt, und zwar von 17 bis 19 Uhr beim DRK in der Ackerstraße 14. Hier können Termine für das Kinderimpfen in Wittstock gebucht werden.

Aufgrund der weiter kritischen Lage hat die Bundesregierung neue verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen. Dazu zählen die Umstellung auf die 2G-Regel im Einzelhandel, die Schließung von Clubs und Diskotheken ab einer Inzidenz von 350 und strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch wurde ein bundesweites Verbot von Feuerwerk zu Silvester beschlossen.

Seit 27. Dezember weitere Kontaktbeschränkungen für Geimpfte

Seit Montag, 27. Dezember, gelten auch in OPR strengere Kontaktbeschränkungen, diesmal für Genesene und Geimpfte. Mehr als zehn Personen dürfen sich bei privaten Zusammenkünften drinnen und draußen nicht mehr treffen. Bereits seit längerem gilt: Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnimmt, teilnimmt, dürfen höchstens zwei Gäste anderer Haushalte dabei sein.

Hier können Sie sich in Ostprignitz-Ruppin testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Eine neue Teststelle eröffnete am Mittwoch, 15. Dezember, in Kyritz auf einem ehemaligen Tankstellengelände nahe der Stärkefabrik.

Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es das Impfen ohne Termin.

Landrat: „Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“

Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt appelliert weiter eindringlich, eines der Impfangebote im Landkreis anzunehmen: „Die vierte Welle rollt. Der Impfstoff ist da und muss in die Arme“, sagt er. „Deshalb nochmals meine dringende Bitte: Impfen jetzt, zum Schutz der Kinder, der immungeschwächten Personen und für uns alle. Es hört erst auf, wenn wirklich jeder der kann, seinen Teil dazu beigetragen hat.“

Soldaten helfen im Gesundheitsamt in Neuruppin

Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hat am Mittwoch fünf Soldaten verabschiedet, die dem Gesundheitsamt in Neuruppin wegen der angespannten Corona-Lage geholfen haben.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Dienstag, 28. Dezember: 337,0

Montag, 27. Dezember: 364,3

Sonntag, 26. Dezember: 382,6

Samstag, 25. Dezember: 439,2

Freitag, 24. Dezember: 490,9

Donnerstag, 23. Dezember: 540,4

Mittwoch, 22. Dezember: 529,3

Dienstag, 21. Dezember: 562,7

In Ostprignitz-Ruppin sind vermutlich mehr als 2000 Menschen mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson gegen Coronaviren geimpft worden, die eine Auffrischungsimpfung benötigen. Denn eine Einmalimpfung reicht trotz anderer Versprechen nicht für einen Schutz gegen das neuartige Virus aus.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZonline