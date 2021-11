Neuruppin

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet für Mittwoch für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin (OPR) eine steigende Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner. Der Wert liegt demnach am 3. November bei 125,5. Zum Vergleich: Am Vortag betrug er 114,4.

Das Gesundheitsamt in Neuruppin vermeldete indes für Dienstag 52 Neuinfektionen. Von den bekanntgewordenen Neuinfektionen sind unter anderem mehrere Schulen und Grundschulen betroffen. Die Ermittlungen laufen noch, teilte die Kreisverwaltung mit.

Sechs Menschen werden in Kliniken behandelt

Es werden mit Stand vom Dienstag sechs Personen in den Kliniken des Landkreises in Wittstock, Kyritz und Neuruppin behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation.

Der Landesdurchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls von 126,3 am Dienstag auf 134,1 am Mittwoch.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz

Mittwoch, 3. November: 125,5

Dienstag, 2. November: 114,4

Montag, 1. November: 115,4

Sonntag, 31. Oktober: 112,3

Samstag, 30. Oktober: 97,2

Freitag, 29. Oktober: 89,1

Donnerstag, 28. Oktober: 82,0

Mittwoch, 27. Oktober: 65,8

Insgesamt gibt es mit Stand vom Dienstag laut Gesundheitsamt des Landkreises seit Ausbruch der Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 4823 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren oder es noch sind. 174 Menschen sind in dieser Zeit an oder mit Corona verstorben. Dem stehen 4443 Genesungen gegenüber. Zudem gelten 206 Menschen als aktive Corona-Fälle (Stand Dienstag).

Immer wieder wird die Frage nach der Ansteckungsgefahr trotz Impfung gestellt. In Neuruppin hatte es jüngst mehrere Fälle von Impfdurchbrüchen bei einem Chor gegeben. Die Mitglieder waren allesamt geimpft, jedoch waren einige von ihnen nach einer gemeinsamen Fahrt nach Dresden positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen rückt auch der Martinimarkt in Neuruppin stärker in den Fokus. Dieser wurde am 29. Oktober eröffnen. Für Besucher gilt dann die 3-G-Regel. Auch wird es zwei dezentrale Festgelände geben, statt wie bisher ein großes.

Der Impfbus, der bis vor Kurzem noch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterwegs war, hat vorerst seine Touren eingestellt. Er steht jetzt vor dem DRK in Neuruppin. Impfungen sind dort weiterhin möglich, auch kann das mobile Impfangebote jederzeit reaktiviert werden. Insgesamt sind 43.000 Menschen im Impfbus gegen das Coronavirus immunisiert worden.

Tests auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken möglich

In Neuruppin und Rheinsberg gibt es seit Freitag, 8. Oktober, keine herkömmlichen Testmöglichkeiten beim DRK mehr. Die Nachfrage sei zu gering. Für Ungeimpfte wird es damit immer schwieriger, noch an Testnachweise zu kommen.

Ab 22. Oktober können sich Menschen aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die sich nachweislich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können – dies muss durch ein entsprechendes (ärztliches) Attest nachgewiesen werden -, auch freitags von 13 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Dieses Angebot gilt für betroffene Personen gemäß Paragraf 4a der Bundestestverordnung.

Getestet wird außer freitags zudem wie bisher auch samstags und sonntags von 13 bis 14 Uhr im Haus N der Ruppiner Kliniken.

Im Altkreis Kyritz gibt es nach Schließung der privaten Teststelle am Hagebaumarkt und der des DRK im Mehrgenerationenhaus nur noch eine kostenpflichtige Teststelle im Haus des ambulanten Pflegedienstes „Exip“ in der Robert-Koch-Straße 1 in Neustadt. Die Teststation ist lediglich wochentags von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Es wird darum gebeten, online einen Termin zu buchen. Das ist über die Seite neustadt.covidservicepoint.de möglich.

Die dritte Covid-19-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg wurde am 5. Oktober mit wenigen Änderungen um vier Wochen bis zum 9. November 2021 verlängert. Die Änderungsverordnung tritt am Mittwoch, 13. Oktober, in Kraft.

Neu ist unter anderem, dass der Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz für den Entfall der Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises von bisher 20 auf 35 erhöht wird.

Kein Test bei einer Inzidenz von unter 35 nötig

Das bedeutet: In den kreisfreien Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt, ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses beziehungsweise eines Impf- oder Genesenennachweises nicht mehr nötig.

Das betrifft zum Beispiel die Innengastronomie, touristische Übernachtungen, Reisebusreisen, Indoor-Sportanlagen, Theater, Kinos und Schwimm- und Spaßbäder. Diese Inzidenz-Regelung gilt auch in anderen Bundesländern.

