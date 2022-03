Neuruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zum ersten Mal seit knapp einer Woche wieder unter die Marke von 2000 gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert zur Wochenmitte mit 1979,6 an.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wurde mit 295 angegeben. Insgesamt werden derzeit 3838 Personen mit einer Infektion gezählt, seit Ausbruch der Pandemie wurden in OPR insgesamt 26 449 Menschen als Corona-positiv gemeldet. 198 sind seitdem im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

In den Krankenhäusern in Kyritz, Neuruppin und Wittstock wurden zuletzt 41 Personen mit Covid-19 behandelt, davon waren fünf auf der Intensivstation, eine Person musste beatmet werden.

Durch die Umstellung der Software im Bereich der Fallbearbeitung hatte es in der vergangenen Woche eine erhebliche Veränderung bei den verschiedenen Zahlen gegeben.

Corona-Regeln in Brandenburg bis 2. April verlängert

Kein Freedom-Day in Brandenburg. Die Corona-Maßnahmen werden weitgehend bis zum 2. April verlängert. Darauf einigte sich das Kabinett in einer Sondersitzung. Nur in wenigen Bereichen gibt es seit 18. März kleine Lockerungen.

Im privaten Bereich gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr – auch nicht für Ungeimpfte. Für körpernahe Dienstleistungen (z.B. Friseurbesuch), in Hotels, für Busreisen, Schiffsausflüge und Stadtrundfahrten entfällt die 3G-Regel. Die 3G-Regel für Gaststättenbesuche bleibt.

In Innenräumen gilt weiter eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Kirchen, bei Hochzeiten, körpernahen Dienstleistungen sowie in Gaststätten. Hier reicht eine medizinische Maske.

Hier können Sie sich in OPR testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Viele Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Mittwoch, 30. März: 1979,6

Dienstag, 29. März: 2074,1

Montag, 28. März: 2024,1

Sonntag, 27. März: 2024,1

Freitag, 25. März: 1.997,8

Donnerstag, 24. März: 1761,0

Mittwoch, 23. März: 1608,2

Der Wirkstoff von Novavax, der zunächst nur dem Klinikpersonal vorbehalten war, was bei Hausärzten für Kritik sorgte, steht jetzt allen Impflingen ab 18 Jahren zur Verfügung. So gibt es ihn auch im Impfzentrum am Oberstufenzentrum Neuruppin.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

