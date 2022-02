Neuruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch einen Wert von 1751,9. Zum Vergleich: Am Dienstag lag der Wert bei 1605,1.

Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldete am Mittwoch 452 neue Corona-Fälle in der Region. Betroffen von den Neuinfektionen seien unter anderem Kitas, eine Schule und eine Betreuungseinrichtung, so die Kreisverwaltung.

33 Corona-Infizierte werden im Krankenhaus behandelt

Aktuell gibt es 4207 Corona-Infizierte in der Region, von denen 33 in den drei Krankenhäusern des Landkreises in Neuruppin, Kyritz und Wittstock behandelt werden. Derzeit liegen drei von ihnen auf einer Intensivstation, ein Mensch muss beatmet werden.

Seit Ausbruch der Pandemie gab es 13 871 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 207 Menschen sind in den vergangenen beiden Jahren im Ruppiner Land im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der jüngste Sterbefall wurde am 1. Februar gemeldet.

Das Gesundheitsamt des Landkreises schränkt wegen des derzeitigen hohen Fallaufkommens aktuell die Kontaktpersonennachverfolgung aus Kapazitätsgründen stark ein und priorisiert diese. Betroffene (Erkrankte oder Kontaktpersonen) werden derzeit in den meisten Fällen nicht mehr durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angerufen.

Geänderte Regeln gelten seit Mittwoch

Die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage – hohe Infektionszahlen, weniger schwere Krankheitsverläufe – Änderungen der Eindämmungsverordnung beschlossen, die seit Mittwoch gelten.

Für den gesamten Einzelhandel im Land Brandenburg wird die bisherige 2G-Zutrittsregelung gestrichen. Alle Personen haben Zutritt, egal ob geimpft, ungeimpft oder genesen. Kundinnen und Kunden müssen keinen Nachweis mehr vorlegen. Im Gegenzug wird im gesamten Einzel- und Großhandel eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt. In der Gastronomie bleibt es vorerst bei der 2G-Plus-Regel.

Für den Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel gilt nun grundsätzlich die 3G-Regelung (bisher 2G). Das bedeutet: Zutritt haben vollständig Geimpfte, nachweislich Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete. Für die Ausübung von Individualsport auf Sportanlagen unter freiem Himmel gelten keine Zutrittsbeschränkungen mehr.

Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte entfällt

Die sogenannte „Hotspot-Regelung“ wird aufgehoben. Damit entfällt die nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte beziehungsweise nicht vollständig immunisierte Personen in so genannten „Hochinzidenzkommunen“, zu denen auch noch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin zählt.

Hier können Sie sich in OPR testen lassen

Im gesamten Landkreis sind täglich Tests auf das Coronavirus möglich. Teilweise auch sonntags sind die Teststellen geöffnet, etwa in Neuruppin und Wittstock.

Viele Impfstellen in Ostprignitz-Ruppin

In Neuruppin, Wittstock und Kyritz können sich Impfwillige wieder teilweise ohne Termin oder Voranmeldung immunisieren lassen. Auch in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin gibt es das Impfen ohne Termin.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in OPR:

Mittwoch, 9. Februar: 1751,9

Dienstag, 8. Februar: 1605,1

Montag, 7. Februar: 1420,9

Sonntag, 6. Februar: 1438,1

Samstag, 5. Februar: 1503,9

Freitag, 4. Februar: 1517,1

Donnerstag, 3. Februar: 1475,6

Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin koordiniert private Hilfsangebote im medizinischen, administrativen und pflegerischen Bereich im Hinblick auf die Omikron-Welle. Freiwillige können sich dort melden.

Corona-Schutzimpfungen bekommt man beim Hausarzt oder bei den Impfstellen im Land.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von MAZonline