Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin meldete am Montag keinen neuen Coronafall. Am Wochenende hatte es eine neue Meldung gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist deshalb erneut leicht gestiegen. In dieser Woche sind unterdessen Jedermann-Impftermine in Wittstock und Neuruppin geplant.