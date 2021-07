Das Gesundheitsamt meldet für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen neuen Coronafall. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz vorerst wieder von 0 auf 1. Das Interesse an einer Impfung gegen das Virus war beim Einsatz des Impfbusses am Donnerstag in Neuruppin nicht groß.