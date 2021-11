Neuruppin

Die Coronazahlen steigen im Kreis Ostprignitz-Ruppin immer weiter. Am Donnerstag hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 400 überschritten. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 408,9.

Vor diesem Hintergrund hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz in Neuruppin eine große Impfaktion für diesen Sonnabend, 20. November, organisiert.

Auf dem Gelände des Oberstufenzentrums (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee 39 in Neuruppin werden von 10 bis 16 Uhr sechs Impfstrecken eingerichtet. Das Angebot richtet sich an alle Personen ab zwölf Jahren – eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Es wird darum gebeten, möglichst über den Tag verteilt zu erscheinen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Weitere Impftermine in Kyritz, Neustadt und Neuruppin

Ähnliche Termine wird es am Dienstag, 23. November, von 10 bis 18 Uhr im Kulturhaus von Kyritz in der Perleberger Straße 8 geben. Am selben Tag wird in Neustadt (Dosse) an der Amtsverwaltung in der Bahnhofstraße von 10 bis 13 Uhr geimpft. Bei beiden Terminen braucht es keine Anmeldung.

Als zusätzliches ständiges Impfangebot wird es ab Donnerstag, 25. November, auch Covid-19-Schutzimpfungen für Jedermann im Haus B der Ruppiner Kliniken in Neuruppin geben. Dort können Termine unter der Nummer 03391/3 91 16 66 oder im Internet von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr gebucht werden.

Landrat Ralf Reinhardt fordert die Einwohner im Kreis noch einmal auf, sich immunisieren zu lassen: „Die vierte Welle rollt. Der Impfstoff ist da und muss in die Arme. Deshalb nochmals meine dringende Bitte: Impfen jetzt, zum Schutz der Kinder, der immungeschwächten Personen und für uns alle. Es hört erst auf, wenn wirklich jeder, der kann, seinen Teil dazu beigetragen hat.“

Bisher wenig Daten über Booster-Impfungen in OPR

Seit mehreren Wochen können sich Seniorinnen und Senioren schon eine Auffrisch-Impfung verabreichen lassen. Wie viele ältere Menschen im Kreis aber schon eine Booster-Impfung bekommen haben, lasse sich derzeit nicht sicher sagen, heißt es von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Die statistische Auswertung ist schwer. Die Erst- und Zweitimpfung in den Pflegeeinrichtungen hatten die mobilen Impfteams übernommen. Sie hatte ihre Daten gleich an das Gesundheitsamt des Landkreises weitergereicht.

Neue Coronafälle in OPR am Donnerstag

Die Booster-Impfungen übernehmen in den meisten Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen aber in der Regel Hausärzte. Sie rechnen ihre Leistungen aber nur quartalsweise ab, also einmal alle drei Monate.

Und auch dann dauert die Auswertung dieser Daten noch. Viele Auffrisch-Impfungen, die jetzt erfolgen oder schon erfolgt sind, werden erst 2022 in einer Statistik auftauchen.

Gleichzeitig sind aber noch immer viele Menschen ganz ohne Impfschutz, auch wenn die Nachfrage an den Impfstationen in OPR zuletzt stark zugenommen hatte.

Unterdessen meldet das Gesundheitsamt für Ostprignitz-Ruppjn am Donnerstag 89 Neuinfektionen. Damit gibt es derzeit insgesamt 810 aktive Fälle. 14 Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden. Vier Betroffene liegen auf einer Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Wieder sind verschiedene Schulen und Pflegeeinrichtungen betroffen

Von Reyk Grunow und Till Eichenauer