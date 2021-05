Corona: Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin fällt auf 21,2

Neuruppin

Der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut dem Robert-Koch-Institut am Freitag auf 21,2 gefallen, der niedrigste Wert in ganz Brandenburg. In der Prignitz liegt der Wert bei 32,8, im Havelland bei 52,6 und in Oberhavel bei 64,3.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Freitag lediglich zwei neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Sechs Menschen werden wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, drei von ihnen auf einer Intensivstation. Zwei Menschen müssen beatmet werden.

157 aktive Corona-Fälle

Derzeit gibt es im Landkreis 157 aktive Corona-Fälle, vor einer Woche waren es noch 180. Die meisten Infektionen sind aktuell in Wittstock bekannt (36), gefolgt von Rheinsberg (33), Neuruppin (32), dem Amt Neustadt (17) und Kyritz (zwölf).

In den Gemeinden Fehrbellin und Heiligengrabe gibt es demnach je neun Infektionen, im Amt Temnitz sowie in der Gemeinde Wusterhausen je vier und im Amt Lindow eine.

Von Andreas Vogel