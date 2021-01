Neuruppin

Nun ist es passiert: Laut Landesgesundheitsamt ist der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin durch die am Donnerstag 66 neu gemeldeten Corona-Fälle auf 416,7 gestiegen – das ist der aktuell höchste Wert im Land Brandenburg. In Elbe-Elster liegt der Wert aktuell bei 410,5, in Spree-Neiße bei 336,8, in Teltow-Fläming bei 330,0 und in der Prignitz bei 307,3.

Das Land beruft sich auf Daten aus Neuruppin

Allerdings gibt es seit Tagen Streit um die täglich vom Land errechneten und gemeldeten Inzidenzwerte. So bestreitet die Kreisverwaltung in Neuruppin, dass der Wert in Ostprignitz-Ruppin jemals über die 500er Marke geschritten sei. Das Land hatte dies auf seiner Internetpräsentation am Montag, 11. Januar, vermeldet und beruft sich dabei auf die Daten, die das Neuruppiner Gesundheitsamt gemeldet hat.

Indes erklärte der Landkreis, dass sich die Daten des Landes für Ostprignitz-Ruppin nicht mit den vom Neuruppiner Gesundheitsamt ermittelten Werten decke. Der Kreis geht deshalb davon aus, dass beim Land auch rückwirkend positive Corona-Befunde eingegeben wurden, so dass es zu dem hohen Inzidenzwert kam. Das bestreitet das Gesundheitsministerium jedoch.

