Corona: Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin sinkt deutlich

Neuruppin

Der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist am Mittwoch um gut zehn Punkte gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert nur noch bei 35,4, am Dienstag lag er noch bei 46,5.

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Mittwoch drei neue Corona-Fälle gemeldet. Demnach befinden sich derzeit neun Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock, vier auf einer Intensivstation. Zwei Patienten müssen beatmet werden.

171 aktive Infektionen

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 171 aktive Infektionen in Ostprignitz-Ruppin, die meisten in Wittstock (44), gefolgt von Neuruppin (36), Rheinsberg (34), dem Amt Neustadt (17), Kyritz (13) und der Gemeinde Fehrbellin (elf).

In der Gemeinde Heiligengrabe sind derzeit sieben Corona-Fälle bekannt, in der Gemeinde Wusterhausen fünf, im Amt Temnitz drei und im Amt Lindow einer.

Einen niedrigeren Inzidenzwert als Ostprignitz-Ruppin hat im Land Brandenburg derzeit lediglich die Prignitz (31,5). Den höchsten Inzidenzwert hat Elbe-Elster mit 81,5.

Von Andreas Vogel