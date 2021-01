Corona: Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin steigt auf über 500

Neuruppin

Angesichts des drastischen Anstiegs des 7-Tage-Inzidenzwertes – er lag laut Berechnung des Landes am Montag bei 507,8 – fordert die Linke, dass in Ostprignitz-Ruppin umgehend die Kitas in den Notbetrieb wechseln.

„Es ist unverantwortlich, wenn der Landrat bei den hohen Infektionszahlen die Kitas weiter im Normalbetrieb laufen lässt“, sagte der Neuruppiner Kreistagsabgeordnete Ronny Kretschmer (Linke). Kretschmer befürchtet, dass sich die vielen Corona-Fälle spätestens in zwei Wochen auf die Intensivstationen der Krankenhäuser auswirken werden.

Linke fordert Notbetrieb bis vorerst zum 31. Januar

„Das ist eine Katastrophe. Das Personal ist jetzt schon am Limit“, so Kretschmer. Die Linke fordert, die Kitas zunächst bis zum 31. Januar zu schließen und lediglich eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen zu ermöglichen.

Die CDU hat Verständnis für die Forderung nach einer Kita-Notbetreuung. „Wenn die Kitas offen bleiben, muss das Infektionsgeschehen in den anderen Bereichen sinken“, sagte Fraktionschef Sebastian Steineke. „Wir müssen die Infektionszahlen wieder runterkriegen.“ Ständige Appelle würden dafür nicht reichen, so Steineke. Vielmehr müsste der Landkreis auch kontrollieren, ob die Beschränkungen der Eindämmungsverordnung auch eingehalten werden. Die Kommunen allein könnten das nicht leisten.

Landrat Reinhardt ( SPD ) lehnt Kita-Notbetrieb ab

In der Prignitz gibt es bereits seit Jahresbeginn nur noch eine Notbetreuung in den Kitas. Der Landkreis hatte dafür Ende Dezember extra eine so genannte Allgemeinverfügung erlassen. Laut Kreissprecher Frank Stubenrauch gab es knapp 2000 Anträge für eine Kita-Notbetreuung, von denen fast 95 Prozent bewilligt wurden. Demnach werden in der Prignitz derzeit etwa 38 Prozent der Kinder betreut, die normalerweise in die Kitas gehen. Der Corona-Inzidenzwert in der Prignitz lag am Montag bei 361,1.

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) hatte indes trotz des deutlichen Anstiegs bei den Corona-Fällen in den vergangenen Tagen erklärt, dass die Kitas weiter offen bleiben sollen. Demnach plant die Kreisverwaltung auch keine zusätzlichen Maßnahmen wie in der Prignitz. Das bisherige Infektionsgeschehen sei nicht ausschlaggebend für die augenblickliche Höhe der Inzidenz, heißt es.

Senioren-Einrichtungen warten auf einen Impf-Termin

Seit Montag ist in Ostprignitz-Ruppin ein mobiles Impfteam unterwegs. Doch längst nicht allen Senioren-Einrichtungen ist klar, wie sie einen Termin bei dem Team bekommen. „Wir wissen nichts“, bedauerte die Pressesprecherin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Neuruppin, Hilke Papenbrock. Zwar sollen sich alle Einrichtungen über einen Internet-Link bis zu 20 Tage im Voraus anmelden können. Zuletzt sei der Link jedoch noch nicht freigeschaltet gewesen.

Dabei würden sich viele der rund 100 Mitarbeiter gerne impfen lassen. „Die Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern ist sehr gut“, sagte Hilke Papenbrock. Bei den Bewohnern müssen die ASB-Mitarbeiter – auch gemeinsam mit Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern – zunächst abklären, ob ein Impfwunsch besteht.

Eberhard Dannemann (83) bekam als erster Bewohner eines Seniorenheimes im Landkreis Ostprignitz-Ruppin die Covid-19-Impfung in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Impfstart in Kyritzer Altenheim

Im Seniorenwohnpark in Kyritz konnten indes am Montag die ersten 30 Bewohner und 17 Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft werden. „Wir wollen möglichst schnell viele Menschen in den stationären Einrichtungen impfen“, sagte Ronny Sattelmair, der Kreisgeschäftsführer des DRK in Neuruppin. Demnach sollen noch in dieser Woche die Senioren, die sich bereit erklärt haben, in den Heimen in Neustadt, Rheinsberg, Wittstock und Wusterhausen geimpft werden.

„Wir sind diese Woche schon gut gebucht und hoffen, die Zahl der Impfungen von Woche zu Woche verdoppeln zu können“, so Sattelmair. Dafür sei es aber notwendig, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Drei Impfteams angemeldet

Das DRK hat drei Impfteams angemeldet, zwei für Ostprignitz-Ruppin und eines für den Bereich Gransee. Dieses werde auch in den Heimen in Lindow und in Rheinsberg impfen, sagte der DRK-Kreischef. In Neuruppin soll demnach am nächsten Montag, 18. Januar, in einem Seniorenheim mit dem Impfen begonnen werden.

Das Gesundheitsamt Neuruppin hat am Montag 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Erneut sind mehrere Pflegedienste und Senioreneinrichtungen betroffen. Zudem wurden im Wittstocker KMG-Klinikum auf einer Station acht Patienten positiv getestet. Die Station wurde für weitere Neuaufnahmen geschlossen.

Zwei weitere Todesfälle

Die dort bereits aufgenommenen Patienten werden durch Mitarbeiter in Corona-Schutzausrüstungen betreut, sagte ein Kliniksprecher. Zudem wurden alle Patienten und Mitarbeiter in den vergangenen zwei Tagen auf das Virus getestet und Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Laut Gesundheitsamt gab es zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Allerdings fließen diese zwei Fälle nicht in die hiesige Statistik ein, weil die Patienten nicht in Ostprignitz-Ruppin lebten.

115 Corona-Patienten in den Kliniken

Laut Kreisverwaltung werden derzeit 115 Menschen in den Kliniken in Neuruppin, Kyritz und Wittstock behandelt. 26 von ihnen befinden sich auf einer Intensivstation, acht müssen beatmet werden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist auf 821 gesunken, das sind 24 Fälle weniger als am Sonntag. Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es weiterhin in Neuruppin (349), gefolgt von Wittstock (110) und der Gemeinde Fehrbellin (88). In Rheinsberg sind 60 Infektionen bekannt, im Amt Lindow 51, in der Gemeinde Wusterhausen 47 und im Amt Neustadt 34. Im Amt Temnitz sind aktuell 23 Corona-Fälle aktiv, in der Gemeinde Heiligengrabe 22.

Von Frauke Herwig, Sandra Bels und Andreas Vogel