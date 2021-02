Corona: Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin steigt über 60

Neuruppin

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist nach Berechnungen des Neuruppiner Gesundheitsamtes am Sonnabend auf 60,7 gestiegen, nachdem er vor einer Woche schon auf 38,4 gesunken war. Seitdem wurden jedoch mehr als 60 neue Corona-Infektionen im Landkreis sowie sieben Todes-Fälle bekannt.

Das Gesundheitsamt meldete am Samstag vier neue Infektionen. Demnach gibt es derzeit 281 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Die meisten Fälle sind in Neuruppin bekannt (102), gefolgt von Wittstock (69) und dem Amt Lindow (18).

Wieder Schutzimpfung für Klinik-Beschäftigte

In Kyritz, Rheinsberg und der Gemeinde Fehrbellin gibt es aktuell jeweils 17 Infektionen, in der Gemeinde Wusterhausen 13, im Amt Temnitz zehn und in der Gemeinde Heiligengrabe sowie im Amt Neustadt jeweils neun.

In den Ruppiner Kliniken soll in der nächsten Woche das Impfprogramm für die Mitarbeiter fortgesetzt werden. Im Neuruppiner Krankenhaus warten rund 1000 Beschäftigte seit Ende Januar auf die Schutzimpfung gegen Corona.

Laut dem Landesgesundheitsamt lag der Corona-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin am Samstag so wie am Freitag bei 57,7.

Von Andreas Vogel