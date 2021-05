Das ist eine gute Nachricht: In Ostprignitz-Ruppin wurden zwei Tage hintereinander keine neuen Corona-Fälle registriert. Der sogenannte Inzidenzwert lag am Montag mit 47,5 weiter unter dem Wert von 50. Allerdings werden derzeit 13 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken der Region behandelt.